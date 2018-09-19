調查：投資人對全球經濟悲觀情緒為7年新高 大減新興市場股票

隨著中美之間的貿易戰達到沸點，投資人對全球經濟的悲觀情緒，來到歐債危機以來的新高。

關稅對抗並不是困擾市場專業人士的唯一因素，他們還看到中國經濟普遍放緩，以及央行在經過多年超寬鬆政策後，最終需收緊貨幣政策的風險上升。

據《CNBC》報導，美銀美林 (BofAML)9 月基金經理調查顯示，24% 的機構投資者預計全球增長將在未來 12 個月內放緩，大幅超過上個月的 7%，這種悲觀情緒是 2011 年 12 月以來最高。

抱現金比例創 18 個月新高

擔憂情緒也在受訪者的投資組合中顯現。現金在投資組合中所占比例達 5.1%，創 18 個月以來最高配額。過去 10 年，投資組合中現金配比平均值僅 4.5%。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在報告中表示，投資人持有更多現金，說明他們是看壞增長，看漲美國脫鉤 (decoupling)。「脫鉤」是指美國試圖將經濟增長率維持在大多數已開發國家之上。

根據投資公司協會的數據，7 月貨幣市場基金持有現金和等價物 2.84 兆美元，較去年同期成長 17%。應稅債券共同基金擁有 3.46 兆美元資產，12 個月內增加了 5.7%。

美國第 2 季 GDP 成長 4.2%。亞特蘭大 Fed 預計第 3 季 GDP 增速將為 4.4%， 但 CNBC 對經濟學家的調查顯示，第 3 季美國 GDP 增速將放慢至 3.2%。 美銀美林調查顯示，48% 的受訪者認為美國脫鉤趨勢將會停止，美國經濟將和鄰國一起減速，部分原因就是升息。

投資人增持美股大減新興市場

雖然專業投資人對全球經濟持悲觀態度，但仍看好美國股市。

投資人對美國與新興國家預期相反

投資人對於美國公司獲利前景預期，處於 17 年以來高點，美國市場配置增加了 2 個百分點，增持率 21%，為 2015 年 1 月以來最高。美股連續第二個月成為全球最受歡迎的市場。

與此同時，全球股票的配置跌至 18 個月低點附近，特別是新興市場股票，減持率超過 10%，持有比例是自 2016 年 3 月以來的最低，與今年 4 月份增持率 43% 相較，出現了「大幅逆轉」。

對於市場最大的恐懼，43% 的受訪者選擇了貿易戰，18% 的受訪者最擔心中國經濟放緩，而 15% 的受訪者表示「量化緊縮」最值得憂心。

美林美銀共調查了 244 位基金經理人，其管理資產總額達 7420 億美元。