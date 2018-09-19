〈財報〉Haagen-Dazs母公司營收不佳 投資人不看好 股價跌

美早餐及包裝食品商 General Mills (GIS-US) 在舊品牌銷量下跌之後，快速推出新了產品，但似乎市場不太買單。與此同時，General Mills 對優質寵物食品品牌的 80 億美元高價收購，在季度財報方面也讓投資人不滿意。

General Mills 高層週二 (18 日) 表示，截至 8 月 26 日的季度，排除匯率及項目的實際營收成長較去年同期約半個百分點。相比之下，前 3 個季度的增長率約為 1%。使 General Mills 股價最後下跌 7.62% 來到 44.13 美元。

General Mills 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

新產品是實現任何成長的關鍵。該公司最近推出的產品，如高蛋白 YQ、低糖酸奶、歐洲風格 Yoplait Oui、重新導入人工色素的 Trix 穀物等。

然而，本季度整體美國穀物銷售僅增長 1%，美國酸奶銷售下降 2%。由於美國人避免含糖早餐，穀物仍然受到根本性的挑戰。而美國零食銷售下降了 4%，儘管該公司的 Epic 肉條和 Larbar 水果和堅果棒銷售情況良好。

General Mills 最新一季財報顯示：

營收成長 9% 至 40.9 億美元，未達分析師預計的 41.2 億美元。

每股純益 EPS 為 0.65 美元，低於去年同期的 0.69 美元。

General Mills 也把希望寄託在今年收購的優質寵物食品品牌 Blue Buffalo。Blue Buffalo 的零售額在 8 月季度增長了 9%，而公司預計該部門在 5 月份截止的財政年度銷售額將實現雙位數成長。

General Mills 執行長 Jeff Harmening 表示，Blue Buffalo 仍有增長空間，該品牌僅佔 3% 的寵物市場和 30% 的食品通路。