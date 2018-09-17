新日光、昇陽光電、昱晶今最後交易日 聯合再生能源10月1日成軍

新日光 (3576)、昇陽光電(3561)、昱晶(3514) 三合一籌組「聯合再生能源股份有限公司」，換股比重比率 1 股昱晶換 1.39 股新日光，1 股昇陽光電換 1.17 股新日光，今 (17) 日係為三家公司最後交易日，明 (18) 日起停止交易，合併基準日為 10 月 1 日。新日光、昱晶、昇陽光電於去年 10 月中宣布三合一籌組聯合再生能源，其目的整合電池產能，擴大下游模組、電廠建制，透過營運模式的改變，擺脫電池代工命運。



聯合再生的三公司合計太陽能電池產能共有 5GW，未來會逐步淘汰欠缺競爭力的電池產能，以為 PERC 產能為主，三年內把電池產能降低到 3GW，模組產能約 800MW，整併後今年底前模組產能將達到 1.1GW，三年後目標為 5GW。



另外在台灣、日本、美國、歐洲建立系統開發團隊，陸續於世界各地，包含美國、英國、日本、中南美洲、杜拜等進行太陽能電廠的開發與建置，累積併網量超過 500MW，規劃中之系統案量亦逾 1GW。



先前規畫，聯合再生能源成立後第一年營收約 500 億元，到了第五年將達 900-1000 億元，約有 460 億元來自系統，占了五成，太陽能電池約 220-250 億元左右，其餘 200 億元則在模組。