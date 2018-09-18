統領旗下桃園統領廣場10/3開幕 明年營收上看20億元

統領 (2910) 旗下統領廣場歷經 19 個月改裝工程，將於 10 月 3 日正式於桃園火車站商圈開幕，統領總經理翁華利表示，桃園統領廣場斥資上看 10 億元，自 2017 年 2 月進行封館改裝，引進 28 個桃園獨家品牌，自 9 月試營運到年底為止，業績目標 6 億元，明年全年營收則上看 20 億元，並預計首三年每年將有 5% 以上的業績成長。統領廣場此次轉型為「一日生活廣場」，餐飲面積達四層樓面，佔比達 40%，影視娛樂佔 20%，零售佔比 20%，整體休閒餐飲比例達 60%。翁華利指出，不同桃園火車站周邊的傳統百貨，統領廣場共計有 22 家主題餐廳，桃園第一家威秀影城，希望藉由餐飲、影城的集客力，帶動來客數，成為桃園人一日生活圈的新選擇。



翁華利看好桃園人口逐年成長，消費力不容小覷，而此次統領廣場不同於傳統百貨，透過四層樓的餐飲樓面、首家威秀影城及 2 樓 20 坪的多功能展覽空間，希望能拉長消費者在統領廣場的停留時間及來店頻率，轉型為桃園市區的一日生活據點。



翁華利提到，統領廣場自 9 月 15 日試營運，首兩日已吸引 6 萬人次入館，優於原先預期，且主要的來客年齡層也由原本的 40 歲下降至 20 歲，客層更加多元，看好明年業績將持續成長，全年營收上看 20 億元，並預估首三年將有 5% 以上的成長。