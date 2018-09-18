〈貿易戰再起〉回應美方再徵稅！陸商務部：不得不同步進行反制

針對美國宣佈再對中國 2000 億美元商品課徵關稅，中國商務部今 (18) 日下午回應，強調中方將不得不同步進行反制。

中國商務部在今天下午三點發布聲明，指美方不顧國際國內絕大多數意見反對，宣佈自 9 月 24 日起對 2000 億美元中國輸美產品加徵 10% 的關稅，進而還要採取其他關稅升級措施。對此中方深表遺憾。為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。

聲明更指出，美方執意加徵關稅，給雙方磋商帶來了新的不確定性。希望美方認識到這種行為可能引發的不良後果，並採取令人信服的手段及時加以糾正。

中國外交部發言人耿爽在下午三點的發布會上指出，解決貿易爭端的唯一途徑是通過平等和相互尊重的談判，但美國沒有表現出任何善意，並強調中國會在適當時候公佈對策，強調中方不會接受美國的單邊行動與貿易保護主義。

從中國官方的最新聲明來看，兩大官方部會的回應均相當克制。雖然未具體講明對美國反制金額，但外界預期很可能是先前官方所提的 600 億美元。至於聲明中提到，「給雙方磋商帶來新的不確定性」，甚至可能「引發不良後果」，很可能暗喻上周美國財政部長梅努欽，邀請中國國務院副總理劉鶴赴美進行貿易談判一事恐因此告吹。

中國商務部聲明發布後，早上一度跌破 6.89，隨後最高又回到 6.8636 的離岸人民幣，短線走低 100 多點，跌破 6.87 關口，午後最低來到 6.8735。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

至於中國股市反應更是淡定，在昨天已大跌過後，今日早盤雖然低開，一路在平盤上下震盪，直到午後一路向上攀升，據傳是官方很可能再加強基礎建設措施所激勵。截止收盤，上証指數報 2699.95 點，漲幅 1.82%，深証成指報 8133.22 點，漲幅 1.67%；創業版指報 1377.3 點，漲幅 2.04%。

中國人行 (PBoC) 貨幣政策委員會委員劉世錦在今天舉行的 2018 天津夏季達沃斯論壇時指出，中國目前經濟就算沒有貿易戰也會有所減速，強調中國增長速度再有所降低也是正常的，貨幣政策應該通過釋放足夠流動性來支持經濟成長需要，但也得注意不要過度寬鬆，讓先前的去槓桿半途而廢。