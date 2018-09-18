面臨退市的樂視網，但股價“垂死掙紮”，帶給我們什麽啓示？

前一段時間，國内證券市場的明星股樂視網（300104—CN）和中弘股份（000979—CN），雙雙持續漲停，算是再次刷新了其他投資者的三觀，尤其是樂視網，股價短短不到一個月時間已經從每股2元人民幣漲到最高的4.15元人民幣，實現翻倍；另一隻股票中弘股份，股價此前曾創出0.71元的低點之後一路走高，在9月4日和9月5日連續收出兩個漲停板，令其股價精準地定格在1元，避免了被強製退市的可能。

註：上交所的退市製度規定，若個股連續20個交易日收盤價低於股票面值1元，將被自動退市。

（圖片來源：樂視網股價走勢圖）

（圖片來源：中弘股份股價走勢圖）

近期A股市場籠罩在貿易戰的陰影下，持續跌跌不休，但是什麽原因讓樂視網和中弘股份這兩個面臨退市威脅的股票這麽瘋狂？

資金炒作熱情高漲

首先我們來看看近兩年來A股市場的“明星”股樂視網。近期據傳，賈躍亭的FF91首台預量產車已經正式下線完成，先不說這下半年會不會給賈躍亭帶來效益，就算帶來效益也不屬於樂視網的效益，因為賈躍亭造車是在新的平台，與樂視網沒關係。另一個，樂融緻新完成了工商資料變更，變更後樂視網還是樂融緻新的大股東，持有其36.4%股權，但樂視網已將樂融緻新註冊資本總數的34.9398%質押給天津嘉睿(第二大股東為融創中國)，樂視網公告很可能失去對樂融緻新的控股權。

就這兩則消息，都有巨大不確定性。另外，公司2018年8月30日披露了《2018 年半年度報告》，2018年1-6月歸屬上市公司股東淨利潤虧損11.04億元人民幣，2018年6月30日歸屬於上市公司股東的淨資產為-4.77億元人民幣。如果下半年公司繼續虧損且經審計後2018年全年淨資產為負，公司的股票則會被暫停上市。儘管公司已經處於資不抵債的情況，但仍然不能阻擋公司股價的上漲。

（圖片來源：樂視網信息技術（北京）股份有限公司公告）

另外一家公司，也就是我們上面所提高的中弘股份，其股價那就更顯得離譜了，雖然短期漲幅沒有樂視網的漲幅大，但是股價漲幅卻是出奇的精確，在公司股價快連續20日低於1元人民幣下方的最後幾個交易日，收盤卻剛好落在了維持上市資格的紅線之上。

那麽，這家公司是基本面向好催生股價上漲的嗎？財華社查看中弘股份的公告和報表之後發現，公司及下屬控股子公司累計逾期債務本息合計金額為509,682.21萬元人民幣，全部為各類借款。因債務逾期、連帶擔保債務涉及多起訴訟，金額約30.76億元人民幣。由於資金緊張，公司在建地產項目基本上都處於停工狀態，公司經營困難。

（圖片來源：中弘股份公告）

就是在這種情況下，公司公告說是與加多寶集團及深圳前海銀誼資本有限公司共同簽署了《債務重組及經營託管協議》，但是，該協議中關於流動性資金支持和資產註入等核心條款對於協議各方不具有實質性約束力，所以說，該協議對於中弘股份的經營狀況以及現金流併沒有實質性影響。所以，近期公司股價大幅波動，隻能說是有資金在炒作，併沒有客觀證據表明公司的財務狀況將好轉。

我們對於以上兩個公司近期股價暴漲分析之後發現，併沒有實質性利好支撐公司股價上漲，隻是有一些資金在“捕風捉影”，炒作股票而已。

退市前最後的瘋狂

其實，像這種“退市前的垂死掙紮”，在我們A股已經不是第一次了，比如曾經被大家稱為A股不死鳥的*ST博元，在監管部門已經明確退市的背景下，公司股價也曾出現強烈反彈。

*ST博元的前身是“老八股”之一的“浙江鳳凰”。這隻與上交所同齡的上市公司，自1990年登陸A股以來，就不斷面臨經營困境併淪落到退市邊緣，不過卻每每通過更名重組化險為夷，成為A股歷史上著名的“不死鳥”。

就是這樣一家公司，卻可以長期保住上市資格，佔用資源。更加令人驚歎的是，此前*ST博元股票於2015年3月31日被實施退市風險警示，併在風險警示板交易30個交易日。在*ST博元進入風險警示板交易的30個交易日中，博元投資曾一度被“爆炒”，4月17日起隨後的8個交易日内連拉八個漲停，八個交易日累計漲幅超過45%。

之後在上交所確定*ST博元退市後，市場在等待退市博元逐漸成“仙股”時，該股卻在退市整理期間連續四個交易日“一”字跌停後，在第五個交易日跌停被打開。此後，該股還走出了一波反彈行情。如果從最低點3.92元算起，其最大漲幅居然高達13.78%。

不管是已經退市的*ST博元還是現在面臨退市威脅的樂視網和中弘股份，都顯示出國内投資者的賭性十足。那麽，以上幾家公司股價都在面臨退市威脅的背景下，短期大漲帶給我們哪些警示？

市場定價錯誤

對於以上我們舉例出的幾家公司，股價都在面臨退市威脅的背景下出現大漲，其中*ST博元在確定退市之後還出現一波強烈反彈，可見市場的不理性程度有多大。其實，在我們大A股已經見怪不怪了，經歷過2014、2015年年創業板牛市的投資者可能更有體會，但是這種短期基於概念、和消息的炒作無異於賭博，大資金優勢明顯，最後承擔這種快速炒高股價帶來巨大風險的往往是大多數對金融市場不熟悉的散戶投資者。

而這種快速炒高股價帶來不好的影響，我們從近幾年創業板漫長的價值回歸之路已經嘗到了惡果，創業板近三年持續下跌，近期更是屢創新低，其中有的股票跌幅超過90%，樂視網就是其中之一，讓很多投資者血本無歸。

就這，還不能算是最重要的影響，如果深層次考慮，這種資金錯配會影響整個國家的經濟發展。因為股市成立最簡單的邏輯就是為企業融資，使有錢的投資者找到理想的公司，是企業和投資者之間的橋梁，而這種長期資源錯配，浪費了社會大量的資源，使需要資金的企業不能融到資金發展，投資者也很難找到理想的公司，使股市失去了最初設立的意義。那麽，在未來像已經退市的*ST博元和面臨退市威脅的樂視網、中弘股份這樣短期靠消息炒作股價的事件還會出現嗎？

純靠炒作的公司將被邊緣化

像以上這種業績虧損、資不抵債，甚至連營業收入都沒有的公司，在面臨退市威脅前股價都出現大漲，這其中最大的原因就是因為國内上市、退市製度不成熟，市場投資者金融知識薄弱，導緻有一部分公司在已經確定除去上市資格或者面臨退市威脅的背景下卻長期遲遲不能退市，甚至股價可以短期翻倍。

當然，像樂視網這種股價短期靠消息實現翻倍的，在A股不是第一家，相信也不會是最後一家。但值得慶幸的是，從近幾年整個A股市場來看，這種狀況已經逐漸在好轉，雖然還會有像樂視網和中弘股份這樣的企業存在，但近兩年我們可以感受到整個A股市場的大環境在逐漸轉變，例如：IPO製度逐漸寬松、退市製度也在完善，殼資源股票不再受市場寵愛，整個市場資金也逐漸往盈利能力強或者有核心技術的企業身上轉移。這就是好的一面，但其力度還遠遠不夠，尤其是退市製度還得加強，交易製度也應該逐漸接軌成熟市場。

從近幾年看退市企業有所增多，退市製度也在逐步完善，但是力度還不夠，因為上市企業一年幾百家，而退市企業一年多則也才隻有十幾家，明顯的隻進不出。另外，加上A股獨有的漲跌停板製度，導緻一些上市公司雖然長期沒有主營業務收入，但其還可以持續維持上市資格，而漲跌停板製度使一些大資金有機可乘，進而就會出現像樂視網、中弘股份這種已經資不抵債的公司，股價竟然可以短期出現暴漲，相信如果製度完善，此種情況出現的概率將會大幅降低。

綜上所述，對於像*ST博元、樂視網和中弘股份這種公司在A股併不隻有三家，而後期要想消除這種純粹賭博似的炒作，監管層則還需要繼續完善證券市場的製度，進一步引導機構投資者在A股的佔比，相信在未來像*ST博元、樂視網和中弘股份這種企業會逐漸退出歷史舞台，國内整個資本市場也會發揮好為優秀企業融資的作用。

作者：鄭鵬超

編輯：賀秋霞

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