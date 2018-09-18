陸股受貿易戰反應過度 瑞銀：中國在新興市場中仍最具吸引力

川普政府宣布對 2000 億美元中國商品徵稅，瑞銀投資銀行部大中華區主席蔡紅軍 Catherine Cai 表示，貿易關稅對中國經濟影響不大，儘管今年經濟下滑，但中國市場仍然在新興市場中具有吸引力。

陸股周一受到美國將宣布新關稅的衝擊，上證指數收盤創近 4 年來新低；不過，周二午盤過後，上證指數急拉由黑翻紅，一度上漲 1.82%，來到 2700 點。

上證指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

蔡紅軍表示，今年中國股市已下跌超過 20%，但市場已反應過度，而美國對中國最新一輪徵稅的消息，已在投資人預期中，多數中國企業的成長潛力仍強，在所有新興市場中，中國仍然最具吸引力。

川普政府周一宣布，9 月 24 日起對將對 2000 億美元中國進口產品徵收 10％的關稅，明年起再漲至 25％，最新的關稅措施將加劇世界兩大經濟體間的貿易衝突，中國已經威脅要對新的關稅進行報復。

蔡紅軍指出，關稅對中國經濟的影響將「非常小」，中國政府現在已經準備好對此因應。

同時，中國政府採取了許多積極的政策，例如放鬆貨幣政策、央行可能會放鬆更多的信貸，並利用這些機會進一步擴大中國的國內消費。

瑞銀中國負責人錢於君預估，中美貿易戰將使得中國出口面臨短期阻力，拖低中國經濟成長率 0.5%-0.7%，而政策寬鬆將會推升經濟成長率逾 0.3 個百分點，今年經濟成長率將由去年的 6.9% 降至 6.5%。