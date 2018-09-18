雲端、筆電、Apple Watch齊攻 廣達9月業績再戰千億大關

受到英特爾處理器缺貨以及蘋果 Macbook 延遲上市影響，廣達 (2382) 下半年筆電出貨展望保守，營收獲利的增長主要仰賴雲端伺服器貢獻。不過，廣達針對第三季筆電出貨季增 5-10% 的目標，目前看來仍可望順利達標，9 月業績再戰千億大關。至於蘋果發表新款 Apple Watch Series 4，因廣達囊括 Apple Watch 逾 9 成訂單比例，在賣相甚佳之下，被看好為新品最大受益者，帶動廣達 Apple Watch 出貨可望年增 15-20%。不過，港系外資認為，因規模仍小以及初始成本較高，此產品線今年應僅損平或小賺。



廣達下半年筆電出貨籠罩在整體市場銷售不振的陰霾中，加上英特爾處理器缺貨、主力產品 Macbook 新品推遲出貨等因素影響，展望保守。法人普遍預估其今年筆電出貨量將較去年衰退 5-10%。港系外資在最新報告的評估中，認為今年廣達筆電出貨量將掉 6.9%。



不過，廣達日前法說會給出第三季筆電出貨目標為季增 5-10%，以第二季筆電出貨量 920 萬台計算，本季出貨要在 966 萬台以上，以 7、8 兩個月出貨各為 300 萬台與 340 萬台，達成率逾 66%，9 月份按照單季出貨高峰的軌跡來看，第三季筆電出貨達標的機率很高。



此外，雲端伺服器在第三季呈現穩健成長，成為廣達 7、8 兩個月營收累計優於同期約 7% 的主軸，預計 9 月份在筆電、雲端伺服器與 Apple Watch 三大產品線同步攀升之下，單月營收有機會再見千億元大關，今年第三季營收將成為今年以來首度年增率翻正的季度。