〈廣達法說〉因應美中貿易遷移工廠？ 林百里：還在評估中

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長林百里指出，是否因應美中貿易戰遷移生產基地，目前還在評估中，但如何降低勞動成本，及生產基地移動都是考慮因素。林百里認為，廣達逐漸推動自動化及工業 4.0 已經看到成效，未來不管生產基地要移到哪裡，都會很方便。

美中貿易戰升溫，加上國際品牌積極推動新興市場業務，不少代工組裝業者轉向海外興建工廠，廣達董事長林百里今日在法說會上表示，旗下部分產線高達 8 成已經自動化，使用機器生產，如果把生產基地外移到東南亞、印度等地，「自動化怎麼辦？」

林百里指出，廣達在美國、德國生產雲端設備及少量電腦，希望用自動化降低勞動成本，需要工程師的加入，不管生產基地移動到哪裡，只要工廠自動化對公司來說都很方便，加上生產基地遷移並不容易，公司是否要因應美中貿易戰遷移生產基地，還在評估中。

林百里提到，廣達部分產線高達 80% 都用機器生產，並自製機器手臂，身為製造業，本身就要 IT 化、自動化，不然製造效能沒辦法再往上提升。

林百里認為，AI 的發展速度已經超出自己想像幾十倍，未來在智慧醫療、智慧城市、智慧交通、智慧企業和智慧製造五大領域，AI 帶來的革命將是工業革命後的新一波革命，為此廣達正投入大量研發資源，期待提前為三年後的產業環境做準備。

副董事長暨總經理梁次震則對 AR 更有興趣，他認為全球新一代的 AR 眼鏡新品將在 2019 年下半年面市，輕薄短小絕對是市場上最具有競爭力的產品特性。