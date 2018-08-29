PET利差佳 遠東新化纖部門獲利大躍進 法人上修今、明年獲利預估

遠東新 (1402)PET 業績大好，加上預期 PTA 利差可望逐漸改善，台系法人最新報告上修其今、明兩年 EPS 至 2.43 元與 2.63 元，目標價大幅提高到 41 元。法人指出，美、日對中國 PET 祭出高額反傾銷稅，激勵 PET 報價與利差，遠東新上半年化纖獲利高達 18.74 億元，超越去年全年的 10 億元，遠超預期，而上季貢獻更高達 13.63 億元。



展望下半年，因利差仍佳，加上併購了 M&G 以及越南的擴產效應發酵，預估該公司化纖部門今年的獲利將衝 35 億元，較之先前預估的 22 億元上修幅度達 59%，明年將達 45 億元。



在石化部門方面，PTA 中國新增產能要到 2020 年才投產，預期未來兩年供需平衡，同時因成本增加，推升 PTA 價格上漲，未來兩年利差應可翻正。該機構指出，遠東新石化部門上半年獲利 1 億元，下半年因提列新產能折舊約 4 億元，將虧損 2 億元，明年估賺 3 億元。