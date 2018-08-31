蘋果新機銷售危機仍在 「反高通執行ITC排除令」申請遭駁回

《FOSS Patents》報導，週四 (30 日) 加州聖荷西 (SanJose) 聯邦地方法官 Lucy Koh 在消費者集體訴訟中，駁回原告試圖阻止高通 (QCOM-US) 獲得美國國際貿易委員會 (ITC) 排除令而提出的申請，此排除令將影響搭載英特爾 (INTC-US) 處理器的新款 iPhone 進口美國市場。

「在根本上來說，原告無法維持他們對初步禁令的要求，因為他們聲稱的損害是基於推測並且推理部分薄弱，還包括了多個獨立決策者的干預決策」Koh 法官提到。

該申請遭「無偏見地」駁回，還可在未來再次提出申請。

高通提起的新 iPhone 排除令訴訟中，該公司企圖「阻止某些蘋果 (AAPL-US) 商品 (搭載英特爾處理器的 iPhone) 進入美國市場」，但高通行為遭到消費者集體提出訴訟，原告認為高通向 ITC 投訴屬於反競爭的行動，指控其違反「反托拉斯法」，並於 6 月提起這一項申請。昨日 (30 日) 法官 Koh 裁定駁回該項「禁止高通執行 ITC 可能發佈的任何排除令」的申請。

蘋果 (AAPL-US) 與高通之間的爭議打得不可開交，6 月初 ITC 認定蘋果侵犯高通至少一項電池專利，蘋果也不甘示弱向美國專利局申請取消高通 4 項專利，甚至今年九月蘋果新款 iPhone 晶片，高通也遭完全出局，蘋果將全面採用英特爾晶片，訴訟目前雙方都不願先行讓步。