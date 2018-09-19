LINE購物與阿里巴巴旗下淘寶天貓合作 首家海外電商正式進駐

LINE 旗下「LINE 購物」今 (19) 日宣布，與中國阿里巴巴集團旗下線上購物網站「淘寶天貓」正式展開合作，其將為 LINE 購物上線後，首家進駐的海外電商，LINE 用戶現在起可透過 LINE 購物，選購來自淘寶天貓、超過 1000 萬筆的海量商品。

「LINE 購物」是全台第一個結合「比價導購」與「LINE Points 點數回饋」的行動電商入口，不需額外下載應用程式，在 LINE 中就能輕鬆購物，目前每月平均訪客數超過 900 萬，已串聯超過 340 家電商。

LINE 購物指出，用戶透過 LINE 購物前往喜愛的電商網站消費，所期待的不僅是獲取回饋，同時也對使用者介面、活動規劃方式、商品豐富度等，有極高的期待，為提供用戶最佳體驗，團隊以策展形式，透過各式各樣主題，引領用戶認識淘寶天貓中的優質商品，也加上最即時精準的匯率轉換，方便用戶瀏覽比較。

LINE 購物表示，這次海量商品的對接，對雙方團隊而言都是很大的挑戰，所串接的 1000 萬筆商品，不僅是 LINE 購物團隊依照台灣用戶的購物偏好嚴選，也確保能合規且安全的運送至台灣。

為歡慶淘寶天貓在 LINE 購物正式上線，LINE 購物用戶可享有三大獨家重量級回饋，包括活動期間內每一筆消費不限金額都可獲得 LINE Points 5% 回饋、首次於淘寶天貓購物的新會員還可額外獲得 LINE Points 200 點的首購紅包，及淘寶天貓日 LINE Points 雙倍送。