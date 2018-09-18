〈房產〉雙北市公職人員購屋最愛新店 板橋居次

房仲業者根據內部成交統計顯示，雙北市今年 1-8 月公職人員最愛的購屋區域，新北市「新店區」成為最受青睞的地點，其次是「板橋區」，排名第三的「文山區」，則是台北市中最受公職人員歡迎區域，購屋總價位帶在 1000-2000 萬元。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年公職人員購屋熱區偏好的購屋總價位帶，集中在 1000-2000 萬之間，其中有 3 個位在台北市，包括文山區、中正區及內湖區，相對去年購屋熱區多出現在新北市，顯示房價經過修正後，也增加公職人員前進北市購屋的意願。

根據永慶房屋內部資料統計，今年 1-8 月公職人員最愛購屋區域最多人選擇「新店區」，約有 10% 公職人員選擇購買該區域。

謝志傑表示，新店區近期房市題材不斷，包括新店行政園區、裕隆城開發計劃、中央北側重劃區，HTC 總部及 IKEA 進駐，還有預計明年通車的捷運環狀線，其中央北重劃區土地標售時反應佳，吸引不少建商投標，顯示市場對新店生活機能及房市發展高度肯定，成為公職人員最愛入住的區域，其中購買公寓的比例約 39%、購買大樓的比例為 61%，購屋總價多在 2000 萬元以內。

新北市的「板橋區」為今年公職人員購屋熱區的第 2 名，平均約有 9.8% 的公職人員購入該區，謝志傑說，公職人員購買板橋區公寓約占 20%，買電梯大樓約有 80%，購屋總價帶落在 1000-2000 萬元之間，而板橋區作為新北市的首善之都，不僅商業發展與生活機能均十分成熟，明年捷運環狀線通車後，板橋車站也將一舉晉身為四鐵共構的車站，鐵路轉乘功能將更具優勢，對於有通勤需求的公職人員來說也更有吸引力。

而排名第 3 的是素有文教區之稱的「文山區」，也是公職人員買進台北市的首選區域，其中購買公寓的比例有 28%，購買電梯大樓的比例有 72%，謝志傑表示，文山區房價於台北市中相對平實，雖有捷運通過，沿線以萬芳醫院站及景美站有較完整規模的商圈，不過也因此營造出環境清寧的居住環境，並且文山區群山圍繞，清幽的住宅氛圍也讓公職人員嚮往，今年來此購屋的熱門總價落在 1000-2000 萬之間。

近期全台五大行庫新承作房貸加權平均利率續創歷史次低，購屋貸款利率持續低檔徘徊，各家銀行卯勁祭出房貸優惠方案，降低購屋門檻，謝志傑說，民眾購屋時可多方參考，而在選擇區位的時候，也可以將公職人員偏好購屋的區域當作重要指標參考。