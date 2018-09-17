〈房產〉為壽險業資金找出路 桃園機捷A19站大面積基地案招商

金融業者積極為手頭過剩的資金尋找出路，形成本月台北市空軍活動中心地上權案的搶標狀況，桃園市政府也趁勢推出「桃園高鐵車站特定區計畫 A19 站國際觀光旅館地上權」招商案，此基地面積高達 5327 坪的地上權案，明 (18) 日將召開說明會。

地上權招商案由第一太平戴維斯受委託辦理，基地位於青埔特區桃園機捷 A19 站，座落在領航北路一段，緊臨規劃中的桃園會展中心與亞洲矽谷創新研發中心，基地面積 5327 坪，建蔽率及容積率分別為 50% 及 200%，可打造五星級國際觀光旅館為核心的複合型開發案。

由於政府部門近期調整地上權開發案招商條件，包括降低地租漲幅風險以及積極的標售底價訂定策略，打造友善投資環境。

第一太平戴維斯指出，隨著商用不動產市場回溫，壽險業及建商尋找大型商用開發案投資機會轉向地上權市場，今年以來多筆地上權標售案成功標脫，本月開標的空軍活動中心地上權案更吸引 5 家大型金融、壽險業者搶標，並拍出 82.01 億元，溢價率 123% 的好成績。

據統計，截至目前為止，全台地上權標脫金額已達 207 億元，北中南都創下佳績，總標脫金額遠超越 2016 年的 51.7 億元與 2017 年的 28.7 億元，達到近 3 年的高峰，包括富邦人壽、新光人壽、元大銀行、豪昱營造合作聯盟等大型自用型與投資型買方，招商引資成效亮眼。

在今年 2 月機捷延伸線 A22 站商業區地上權案成功以 2.81 億元標脫，桃園市政府再度推出 A19 站國際觀光旅館地上權招商案。青埔特區的 A18 站與 A19 站是機捷延線開發中最精華、最多建設話題的場站， A19 站則為中央政府大力推動的亞洲矽谷計畫重要基地，包括中華電信與桃園市政府合作，投資 120 億元打造亞洲新創人才交流中心，以及可容納 600 個攤位與 2000 人會議的桃園會展中心，未來機捷 A19 站將成為國際科技軟體大廠與新創公司台來停留的第一站。

擔任桃園市政府招商顧問的第一太平戴維斯顧問部協理戴廣平表示，目前桃園市共有 4 家國際觀光旅館以及 4 家一般觀光旅館，2017 年平均住房率達到 76%，平均房價 2700 元，在全台都會區表現僅次於台北市，顯示桃園國際機場所帶來的過境住宿需求充沛。