美中貿易戰關稅清單排除智慧手錶 台代工廠喘口氣

美中貿易戰新一輪 2000 億美元關稅清單，外媒指蘋果旗下 Apple Watch 等產品，可能未納入關稅清單中，台灣代工廠如廣達 (2382-TW) 、仁寶 (2324-TW) 及英業達 (2356-TW) 等，迎接下半年營運旺季，可望暫時甩開部分貿易戰不利因素。

根據外電報導，美國新一輪加徵關稅計畫，將豁免蘋果 Apple Watch 及其他產品，包括採用藍芽技術的智慧手錶和裝置、無線耳機 AirPods 和其他可支援手機的產品，美國政府官員指出，加徵關稅將於 9/24 生效，稅率 10%，年底將提高至 25%。

台灣代工廠下半年受惠銷貨旺季，及蘋果新品發表，營運可望逐步上揚，但卻受到關稅轉嫁，造成獲利降低，或終端產品價格增加，影響消費者買氣，連帶使衝擊出貨減少的「雙低效應」，如果美國確定排除蘋果相關產品關稅，主要代工 Apple Watch 的廣達、仁寶，及生產 Home Pod、AirPods 的英業達等，可望順勢避開美中貿易戰的不利因素。

觀察上一輪 500 億美元的關稅清單，美國政府在最終名單中排除了平板電視，此次 2000 億美元關稅清單，外媒表示，除蘋果產品外，Fitbit 也曾致信美國政府，認為加徵關稅將影響在美國投資的意願，因此關稅清單同樣排除 Fitbit 智慧裝置相關產品。

蘋果 9/5 曾致信美國貿易代表辦公室，蘋果擔憂美國加徵 2000 億元關稅清單後，旗下產品包括 Apple Watch、AirPods、Apple Pencil、MacMini 等核心產品，恐都將受影響，其他相關處理器、研究設備等，也涵蓋在關稅清單內。

美國總統川普則在 9/8 推文表示，蘋果想要避免關稅，最簡單的方法就是在美國生產新產品，而不是在中國。