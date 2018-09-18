〈貿易戰再起〉陸股早盤一度逼近熔斷底 證監會副主席：已做好最壞準備

就在美國宣佈再對 2000 億美元中國商品徵稅後，今 (18) 日中國股市早盤小跌開出，創 32 個月新低，再度逼近 2016 創下的熔斷底。

受貿易衝擊影響，上証指數早盤最低跌到 2644.3 點，跌幅約 0.3%，逼近 2016 年 1 月創下的 2638 點熔斷底。其他包括創業板指、深証成指同樣低開。不過，隨後三大指數集體翻紅，至截稿為止，上証綜指漲 0.13%，暫報 2655.13，深証成指漲 0.29%，暫報 8022.79，創業板指漲 0.6%，暫報 1357.83。

上証指數早盤走低，隨後翻紅 (圖自新浪財經)

對於美國再度宣佈對中國 2000 億商品課稅，據傳中國國務院副總理劉鶴一早召開緊急會議，討論對美國再度實施 2000 億美元關稅將如何回應。中國商務部確定在今年下午三點對外召開記者會，屆時很可能再宣佈對美國實施 600 億美元關稅，甚至展開其他報復措施。

高盛最新聲明指出，和先前一樣，預估美國最新關稅措施對中國出口量和 GDP 的直接影響相當小，從短期來看，關稅戰主要會讓中國商業和貿易環境不確定性增加。Bocom International Holdings 首席策略師郝宏表示，投資人應該為這場貿易戰做好持久戰的心理準備，強調中國方面肯定會反擊，在中美雙方還未找到解決方案前，市場也會繼續走跌。

中國証監會副主席方星海則在一早參加論壇活動時表示，中國方面已經就貿易問題做好最壞的準備，預計關稅對中國 GDP 的負面影響約 0.7 個百分點，這是中國官員首度對貿易戰對經濟成長影響首度做出明確數字回應。

方星海強調，中國方面有足夠的財政、貨幣政策來應對貿易戰帶來的影響，指目前的中國股市狀況不同於 2015 年，我們非常放心；更沒有看到股市中散戶強制平倉的風險。

他更指出，美國經濟並不像外界所想像的有彈性，美國再祭出新的關稅報復，對於雙方貿易談判十分不利，也不利於新增製造業工作，但他重申對中美關係恢復正常有信心。