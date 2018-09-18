【異動股】券商板塊盤中走強 錦龍股份(000712-CN)漲近8%

今早，券商板塊盤中走強，多數上漲，截至發稿，錦龍股份(000712-CN)漲7.76%報9.3元，華鑫股份(600621-CN)漲2.69%報7.63元，浙商證券(601878-CN)漲逾2%，方正證券(601901-CN)、東興證券(601198-CN)、南京證券(601990-CN)、國泰君安(601211-CN)、國信證券(002736-CN)等漲逾1%。

消息面上，近日，國元證券、華泰證券等券商相繼發佈股東增持公告。國元證券公告稱，公司第一大股東安徽國元金控集團通過深交所交易係統，以集中競價交易方式增持公司股份 28萬股，佔公司總股本的0.0083%。本次增持後，國元金控集團持有公司股份7.2億股，佔公司總股本的21.42%。國元金控集團及其一緻行動人國元信託合計持股11.76億股，佔總股本的34.96%。

另外，華泰證券也發佈公告表示，公司股東江蘇省國信集團通過上交所交易係統，以集中競價交易方式已累計增持公司A股股份262.3萬股，已超過股票增持計劃數量下限的50%。

對於增持的原因，以上增持股東方均表示，是基於對公司未來發展前景的信心和公司長期投資價值的認可，同時提升投資者信心，穩定公司股價，維護中小股東利益。據不完全統計，2018年以來，共計有不少於8家A股上市券商得到其主要股東增持。除上述兩家券商外，還有太平洋證券、西部證券、長江證券、東吳證券、山西證券、華西證券也獲得了股東增持。僅就增持規模而言，西部證券、長江證券和東吳證券在行業内位居前三，分别被重要股東增持3501.83萬股、1507.94萬股和178.3萬股，估算市值分别為2.78億元、1.04億元和1198.01萬元。從總體看，8家券商股東總計增持規模約為20億元。

此外，除了股東增持利好券商股外，監管層的政策支持也有助於行情向好。9月6日，證監會會同有關部門提出完善上市公司股份回購製度修法建議，就《公司法修正案》草案公開徵求意見。

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