【異動股】水泥板塊持續拉升 納川股份(300198-CN)領漲

早盤，水泥板塊持續拉升，截至發稿，納川股份(300198-CN)漲4.27%報3.66元，海螺水泥(600585-CN)漲3.7%報33.92元，萬年青(000789-CN)漲3.24%報11.14元，華新水泥(600801-CN)、西藏天路(600326-CN)、祁連山(600720-CN)、上峰水泥(000672-CN)等股漲超2%，寧夏建材(600449-CN)、天山股份(000877-CN)等紛紛拉升。

消息面上，9月伊始，需求回升加上原材料價格上漲，多地水泥企業紛紛提高水泥銷售價格。9月1日以來，湖南長株潭、常德等地南方、華新、中材、海螺等主導企業陸續上調各品種水泥價格，漲幅在20至40元/噸不等。江蘇南部、上海地區水泥價格近兩日也跟隨上漲。

國泰君安分析判斷，未來一個階段可能財政政策會陸續落地，修復市場對於需求的預期， 而環保所導緻的需求不連續釋放，水泥不可庫存，產能隨時可以關停，使得水泥所體現出的主要是區域的邊際需求變化的邏輯;從區域看，華東華南發達地區“補短板”率先發力，供求關係好的區域反而未來增量確定性高，華北市場對於基建彈性最為顯著。現階段市場受各種外部因素影響，持續低迷，水泥企業業績持續超預期具有防禦能力，同時基建預期修復有望擡高估值。

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