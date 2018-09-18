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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/09/17  107/09/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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群益印度中小基金N-美元                                            9.58090    9.29230   0.28860    3.10580
群益印度中小基金-美元                                            13.70330   13.29060   0.41270    3.10520
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.03000    8.77000   0.26000    2.96465
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.80000   15.36000   0.44000    2.86458
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     38.03000   36.98000   1.05000    2.83937
群益大印度基金-美元                                              13.11360   12.76230   0.35130    2.75264
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.15000   22.57000   0.58000    2.56978
群益大印度基金-新臺幣                                            12.40000   12.09000   0.31000    2.56410
群益印度中小基金-人民幣                                          15.36520   14.98760   0.37760    2.51942
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.92000   23.37000   0.55000    2.35344
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               33.32000   32.57000   0.75000    2.30273
群益大印度基金-人民幣                                            13.86630   13.57190   0.29440    2.16919
瀚亞印度基金-美元                                                13.57000   13.29000   0.28000    2.10685
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.05000   29.47000   0.58000    1.96810
群益亞太中小基金                                                 11.39000   11.19000   0.20000    1.78731
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.33000   14.09000   0.24000    1.70334
日盛亞洲機會基金                                                  6.69000    6.58000   0.11000    1.67173
群益新興金鑽基金-美元                                            11.10100   10.91860   0.18240    1.67054
第一金亞洲科技基金                                               18.81000   18.51000   0.30000    1.62075
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.68000   12.48000   0.20000    1.60256
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.32000   13.11000   0.21000    1.60183
元大巴西指數基金                                                  5.05900    4.98000   0.07900    1.58635
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.46000    8.33000   0.13000    1.56062
摩根東方科技基金                                                 33.34000   32.83000   0.51000    1.55346
摩根亞洲基金                                                     55.38000   54.58000   0.80000    1.46574
野村巴西基金                                                      4.89000    4.82000   0.07000    1.45228
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.10000    8.97000   0.13000    1.44928
摩根東方內需機會基金                                             17.55000   17.30000   0.25000    1.44509
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.18000    9.05000   0.13000    1.43646
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
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