[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/09/17 107/09/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益印度中小基金N-美元 9.58090 9.29230 0.28860 3.10580 群益印度中小基金-美元 13.70330 13.29060 0.41270 3.10520 群益印度中小基金N-新臺幣 9.03000 8.77000 0.26000 2.96465 群益印度中小基金-新臺幣 15.80000 15.36000 0.44000 2.86458 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 38.03000 36.98000 1.05000 2.83937 群益大印度基金-美元 13.11360 12.76230 0.35130 2.75264 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.15000 22.57000 0.58000 2.56978 群益大印度基金-新臺幣 12.40000 12.09000 0.31000 2.56410 群益印度中小基金-人民幣 15.36520 14.98760 0.37760 2.51942 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.92000 23.37000 0.55000 2.35344 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.32000 32.57000 0.75000 2.30273 群益大印度基金-人民幣 13.86630 13.57190 0.29440 2.16919 瀚亞印度基金-美元 13.57000 13.29000 0.28000 2.10685 瀚亞印度基金-新台幣 30.05000 29.47000 0.58000 1.96810 群益亞太中小基金 11.39000 11.19000 0.20000 1.78731 瀚亞印度基金-人民幣 14.33000 14.09000 0.24000 1.70334 日盛亞洲機會基金 6.69000 6.58000 0.11000 1.67173 群益新興金鑽基金-美元 11.10100 10.91860 0.18240 1.67054 第一金亞洲科技基金 18.81000 18.51000 0.30000 1.62075 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.68000 12.48000 0.20000 1.60256 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.32000 13.11000 0.21000 1.60183 元大巴西指數基金 5.05900 4.98000 0.07900 1.58635 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.46000 8.33000 0.13000 1.56062 摩根東方科技基金 33.34000 32.83000 0.51000 1.55346 摩根亞洲基金 55.38000 54.58000 0.80000 1.46574 野村巴西基金 4.89000 4.82000 0.07000 1.45228 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.10000 8.97000 0.13000 1.44928 摩根東方內需機會基金 17.55000 17.30000 0.25000 1.44509 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.18000 9.05000 0.13000 1.43646 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------