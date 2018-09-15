能源盤後 - 油價持續震盪 美能源部長：預期制裁伊朗 油價不致受影響

週五 (14 日) 布蘭特原油與 WTI 出現漲跌不一，布蘭特原油週五 (14 日) 小跌 0.12% 以每桶 78.09 美元作收，WTI 原油則上漲 0.58% 以每桶 68.99 美元作收。

WTI 股價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

油市消息面方面，美國能源部長 Rick Perry 週五 (14 日) 在接受媒體訪問時表示，他相信沙烏地阿拉伯、俄羅斯與美國在未來 18 個月提高的原油產量，將足以彌補制裁伊朗或其他國家減少的原油供給量，在這個前景之下，Rick Perry 並不預期全球油價會因為 11 月份起美國制裁伊朗而造成油價走高。

對於市場質疑美國制裁伊朗後，油市可能出現供給缺口，Rick Perry 認為，俄羅斯也正努力增加原油供給，且沙烏地阿拉伯是有能力維持長期增產，再加上美國的原油長期增產趨勢並未改變，故並不看好油價走升。

Rick Perry 說道：「沙烏地阿拉伯正與科威特致力於解決邊境衝突問題，這很可能會推動石油增產。」「再加上俄羅斯正致力向全球市場輸送原油，我並不認為油價會上漲，哪怕真的可能會發生無法預料的事。」

籌碼面方面，截至 9 月 11 日當週，市場投機性部位 (非商業性持倉) 所持之 NYMEX 和 ICE 原油期權投機性淨多單共減少 27674 口合約，使得總淨多單規模下滑至 358813 口；此前 1 月 23 日當週，市場曾以 549602 口合約，創下 2009 年有數據記錄以來的歷史最高淨多單紀錄。