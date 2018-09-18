美加Nafta談判再現波折：加總理稱將捍衛奶製品保護體系

美國與加拿大針對北美自由貿易協定（Nafta）的談判還在繼續，加拿大外長 Freeland 本周前往華盛頓會見美國貿易代表萊特希澤，依舊致力於月底前達成協議，但雙方已隱隱透露出不詳的氣息。

據路透社周一最新報導，加拿大總理特魯多表示，加拿大會在談判中捍衛奶製品保護體系。外長 Freeland 表示，上周五與本國乳製品行業代表進行了「漫長且富有成效」的對話，她在周一也與萊特希澤溝通過，但重啟本周談判的日期尚未設定。

觀察可知，特魯多言論與上周加拿大同意讓步的表態存在矛盾。上周二，路透社援引兩名直接了解加拿大談判策略的消息稱，加拿大準備好允許美國奶製品「有限進入」該國乳業市場。作為「回報」，加拿大希望美國可以讓步，不要刪除現有協議第 19 章的爭端解決機制。

當時美國總統川普表示，美加貿易對話進展順利，加拿大非常希望與美國達成貿易協議。加拿大外長 Freeland 也確認，兩國談判氛圍友好，是一個「非常有生產力的會議」。

令人頗為意外的是，兩日後（上周四）川普態度突轉強硬。《華爾街日報》援引知情人士稱，川普計劃將 NAFTA 改名為 USMC，代表美國（US）、墨西哥（M）和加拿大（C），如果加拿大不同意美國主導的 NAFTA 改動，他會把 C 從 USMC 中去掉。

周一特魯多略顯強硬的表態後，美元兌加元小幅走高，美股收盤後交投於平盤，維持 1.30 關口上方。這代表市場認為，加拿大不妥協可能對該國更不利。

時政媒體 Politico 總結稱，美加談判的焦點是乳業問題，美國要求加拿大作出大幅讓步，川普認為加拿大的乳業管理體系不公平，上周還再次威脅要對加拿大汽車徵收關稅。特魯多的態度是可以有一定靈活性，但會堅定捍衛加拿大已有的乳製品供應管理體系，因為雙方都存在政治壓力。

特魯多所屬的自由黨希望維持奶農居多的安大略和魁北克省盟友關係，魁北克省臨近省內大選，特魯多也在 8 月 20 日宣布，將參加 2019 年議會選舉，競選連任總理，因此加拿大政治家將拒絕向美國過度妥協。川普則想在國會中期選舉之前得到本國農民和奶業工人的支持。

加拿大對 170 億美元奶製品市場實行的供應管理系統，由地板價格、進口關稅和產量限制組成，幫助維護本國奶製品的較高銷售價格。目前只有一小部分奶製品可以免關稅進口到加拿大，超過闕值的附加關稅最高為 314%。這與美國糖業的保護政策差不多，美國也對奶製品進口有配額限制，但超額後的附加關稅稅率較低。

加拿大與歐盟的自貿協議於 2017 年 9 月生效，作為優惠，加拿大提高了奶酪的進口配額。在此前跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的談判中，加拿大也同意開放額外 3.25% 的本國奶業市場准入。而歐巴馬政府時期的談判立場是，美國作為回報同意部分開放糖業市場。因此有評論認為，川普政府本次談判立場過於強硬，沒有做出更多妥協令加拿大不滿。

具有強大政治影響力的加拿大乳製品行業遊說組織，確實不同意在 Nafta 談判中讓步。上周二，加拿大奶製品行業協會副總裁 David Wiens 表示，2016 年與歐盟達成更廣泛的貿易協議後，加拿大農民已經失去了 5% 的本地乳業市場，價值約為 210 億加元（170 億美元）：

「我們的態度很明確，不能再作出更多讓步了。前兩個貿易協議就是這樣一點一點把市場讓出去，我們不希望繼續走在這條死亡之路上。」

美國約翰霍普金斯大學的加拿大研究中心主任 Chris Sands 表示，加拿大最終可能分配給美國奶製品進口更多配額，與給歐盟和 TPP 的優惠差不多。加拿大政府也會因此補償本國奶農損失，繼續擴大現有的財政赤字，過程雖痛苦，但可以保證供應管理系統不被干擾或改變：

還有一種可能是，兩國不再談論奶製品分歧，而是在達成 Nafta 協議後單獨談判，就像之前軟木糾紛一樣。

目前，美墨想趕在 12 月 1 日墨西哥新總統就任前簽署協議，川普已於 8 月 31 日告知國會，將用美墨雙邊協議替代已有 24 年曆史的 Nafta，歡迎加拿大加入。美國法律規定，10 月 1 日之前必須提交協議文本，國會有 90 天的時間審議和表決。加拿大認為 9 月底之前達成協議即可。