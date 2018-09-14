媒體：川普要給NAFTA改名 加拿大若反對就剔除在外

按照最新消息，川普對拿下北美自由貿易協定（NAFTA）談判志在必得，已經想好了給這個十多年曆史的貿易協議改名，並可能威脅把加拿大剔除在外。

美東時間 9 月 13 日本周四，華爾街日報報導援引知情者消息稱，在周三的一場共和黨募捐活動上，川普向一名籌款人透露，他計劃將 NAFTA 改名為 USMC，以此代表美國（US）、墨西哥（M）和加拿大（C），但如果加拿大不同意他尋求的一些 NAFTA 改動，他會把 C 從 USMC 中去掉。

報導還提到，川普當天在與十幾名支持者的私人聚會中報援，加拿大自詡美國的好友，卻對一些進口美國的乳製品徵收超過 200% 的關稅。

同在本周四，墨西哥的 NAFTA 首席談判代表 Kenneth Smith Ramos 前往華盛頓。這是今年 8 月美墨達成協議框架後墨西哥高層談判員首次訪美。墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 周三表示，墨西哥仍希望新的 NAFTA 里囊括加拿大，但也在為加拿大不在其中的可能性做計劃。

上述川普擬為 NAFTA 改名的消息傳出後，加元保持日內漲勢，美元對加元從接近 1.30 跌至 1.2990，日內跌幅 0.05%。

在傳出上述消息之前，美國和加拿大本周二剛剛開始恢復 NAFTA 的談判。當天路透社消息稱，加拿大準備好允許美國乳製品「有限進入」該國乳業市場，希望美國可以讓步，不要刪除現有協議第 19 章的爭端解決機制。消息傳出後，加元漲近百點，美元兌加元跌超 0.7%，重新逼近 1.30 關口，基本回吐 9 月以來全部漲幅。

川普本周二表示，美加貿易對話進展順利，加拿大非常希望與美國達成貿易協議。負責本次談判的加拿大外長 Chrystia Freeland 走出美國貿易代表辦公室後表示，兩國談判「強度極大」，但氛圍友好，雙方都在周末「進行了大量思考」，這是一個「非常有生產力的會議」。

但 Freeland 強調稱，還沒有任何結論達成。加拿大總理特魯多周二也對記者重申了一直以來的談判觀點，即一個對加拿大糟糕的 Nafta 協議還不如沒有。

華爾街見聞曾提到，美加重談 NAFTA 面臨三大爭議話題，除了保護本國乳業市場，加拿大還想保留貿易糾紛解決機制，以及針對加拿大媒體的文化保護問題。爭端解決機制被保留，將有助於加拿大挑戰美國依據國內法律的反傾銷與反補貼調查。美國農民非常不滿加拿大對本國乳業的「供應管理系統」，認為切斷了向加拿大出口奶製品的可能性。

自從 8 月 27 日美墨就 Nafta 重談達成雙邊協議後，美加恢復談判，原本預計 8 月 31 日能達成協議。但川普私下向彭博社透露的態度強硬，認為加拿大「別無選擇」必須接受美國擬定的條款；加拿大特魯多政府明年面臨大選，受到主要票倉乳業農民的政治壓力而不能輕易妥協。

川普曾在 9 月 1 日威脅，既然談判遲遲未果，把加拿大留在 NAFTA 中「已經喪失了政治必要性」，並稱「如果在遭受了數十年的不公後還無法為美國帶來公平貿易，加拿大就要出局。」墨西哥的態度也更傾向於美國，不僅同意刪除爭端解決機制，還暗示美墨雙邊協議已足夠好。而加拿大總理特魯多一再強調，保留爭端解決機制將是 NAFTA 更新協議的「核心要素」。