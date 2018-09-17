豐興盤價連2漲利差有撐 下游拉貨積極 9月營運升溫

中部鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今日公告本周盤價，受惠廢鋼需求大國土耳其重返國際廢鋼市場，帶動行情回溫，本週豐興國內廢鋼收購價每公噸調漲 200 元，鋼筋每公噸調漲 200 元，型鋼基價平盤，盤價繼上週調漲後已連 2 漲，9 月營運升溫。

豐興本周廢鋼與鋼筋基價均上漲 200 元，其中廢鋼基價重回 1 萬元；鋼筋每公噸來到 18700 元；至於型鋼報價平盤，每公噸維持在 21800 元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週最新報價每公噸 358 美元；日本 2H 廢鋼本週持平，每公噸 350 美元；美國貨櫃廢鋼本週報價小漲 5 美元，每公噸 330 美元至 335 美元；澳洲鐵礦砂每公噸上漲 0.95 美元，由 68.65 美元漲至 69.6 美元。

而豐興上周廢鋼、鋼筋基價每噸已上漲 200 元，型鋼產品每噸更調漲 400 元，本周在國際廢鋼行情回升之下，廢鋼、鋼筋基價續漲，也為連續 2 個禮拜調漲。

豐興指出，9 月初以後受惠國際行情呈現上漲態勢，下游也積極拉貨備庫存，加上棒線受惠扣件、手工具、機械等需求依舊暢旺，且內銷價跟著中鋼 (2002-TW) 調漲，預期都將推升 9 月營收獲利表現。