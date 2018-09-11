台積電7奈米訂單吃香 外資估明年營收占比將達28%

台積電 (2330-TW) 7 奈米晶片訂單吃香，外資報告預估， 7 奈米晶片貢獻台積電營收，將從第 3 季的 10%，提升到第 4 季的 24%，今年貢獻年營收貢獻 9%，2019 年貢獻佔比將提高為 28%；雖然台積電遇上病毒事件，不過第 3 季營收已達外資圈估的 64%，第 4 季營收季增率上看 15%，外資維持買進評等，目標價 302 元。

台積電 8 月營收 910.55 億元，月增 22.4%、年減 0.9%。外資報告指出，台積電 7、8 月營收已達預期季營收的 64%，台積電 9 月營收月增 4 %，就可達標法說預估值，雖然台積電遇上病毒事件，不過目前看來對第 3 季營收並無太大影響。

外資報告表示，台積電 7 奈米晶片訂單營收貢獻，第 3 季將達 10 %，第 4 季將達 24%，有助台積電第 4 季營收成長，季增率估達 14 至 15%，明年則可望攀升到 28%

外資報告指出，台積電第 4 季營運動能來自於蘋果 7 奈米 A12 處理器、高通 7 奈米 S855 處理器及 5G X50 基頻晶片、7 奈米挖礦晶片，以及 AMD 的 7 奈米處理器等產品。

外資分析，台積電受惠 AMD 7 奈米晶片轉單，有助 AMD 持續拿下 PC 及伺服器市占，再者，因 AI 及電競需求攀升，未來 GPU 或是 ASIC 都將大量使用 7 奈米晶片，預計台積電的 7 奈米晶片營收貢獻，將從 2018 年的 9%，到 2019 年增加至 28%。