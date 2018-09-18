歐股盤前─市場關注美中貿易戰 歐洲Stoxx 50期指上漲0.39%

美國總統川普週一宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅，美中貿易戰持續升級；今 (18) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 一度上漲 0.39%。

台北時間週二下午 2 點 30 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.39%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.29%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.17%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.39%。

川普政府日前宣布，將對價值 2000 億美元中國輸美商品 (5745 個關稅項目)，加徵 10% 關稅，自 9 月 24 日起生效，2019 年 1 月 1 日起，稅率調升至 25%。

川普揚言，若中國採取報復措施，美國會另對 2670 億美元中國輸美商品加稅。

美中兩國原有意於本月重啟貿易磋商，但在上述情況下，中國極可能拒絕此事。

川普透過聲明呼籲，中國領導人應盡快採取行動，停止不公平的貿易舉措，「希望此貿易情勢，最終能由我與習主席共同解決，他是我相當尊敬、喜愛的人。」

受貿易緊張情勢影響，週一美股收低，道瓊工業指數收跌 92.55 點 (0.35%)，至 26062.12 點；標普 500 指數收跌 16.18 點 (0.56%)，至 2888.8 點；那斯達克指數收跌 114.25 點 (1.43%)，至 7895.79 點。