歐股盤前─傳川普最快今日宣布對陸加稅 歐洲Stoxx 50期指下跌0.39%

據傳美國總統川普最快將於今 (17) 日宣布，對價值 2000 億美元中國輸美商品加稅，貿易戰憂慮情緒升溫；週一歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 一度下跌 0.39%。

台北時間週一下午 2 點 33 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.39%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.27%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.42%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.22%。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週一上午 10 點，公布 8 月通膨數據終值；而國際貨幣基金 (IMF)，則將公布英國經濟年度評估。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，並打算再對 2000 億美元中國進口商品加稅；據悉，川普最快週一就會正式宣布，但加稅幅度可能為 10%，低於先前宣稱的 25%。

根據華爾街日報報導，若上述情況成真，中國擬拒絕美方提議的新一輪貿易磋商

川普還揚言，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

外界預期，在美國期中選舉前，美中貿易磋商，恐難出現實質進展。