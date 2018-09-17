三星電機將投5000億韓元 提升天津MLCC產能

韓國三星電機 (009150-KR) 是全球最大的電容器生產商之一，該公司宣布將投資 5000 億韓元 (4.43 億美元) ，提高中國天津工廠的多層陶瓷電容器 (MLCC) 產能。

三星電機於週一 (17 日) 表示:「我們將於下週召開董事會會議，討論 MLCC 在中國的擴張計劃，」三星一位高管表示。「這是繼釜山之後的第二個 MLCC 產線。」天津廠的 MLCC 多用在電子設備，而釜山廠的 MLCC 多用在汽車產業。

MLCC 是防止電磁波干擾的重要組成部分，廣泛用於智慧手機、PC 和汽車電子產品。一台智慧手機需要多達 1,000 個 MLCC，一輛車則最多需要 15,000 個 MLCC。

新生產線預計將於明年年底完工，並於 2020 年全面投產，以應對自動化電子時代飆升的需求。MLCC 被稱為「IT 產業的大米」，對於電子設備產業來說不可或缺，由於三星看好汽車電子設備業務，並以此作為未來的成長動能，產業上的垂直整合可望讓三星電機受益良多。

MLCC 的功用是在電子產品中存儲電力，並在半導體等部件需要時將電力發送。隨著電動車、自動駕駛汽車和智慧手機等 IT 產品更加進階與複雜，MLCC 的需求一直在飆升。

三星電機是全球第二大 MLCC 供應商，僅次於日本的村田製作所 (6981-JP)。村田製作所在全球 MLCC 市場中的市占率為 44%，排名第一，而三星電機排名第二，有 21% 的市占率。MLCC 供應主要來自日本，日本的 MLCC 公司佔全球市場的 73%。

受惠於 MLCC 的銷售看漲，三星電機第二季營收達 1.8 兆韓元，營業獲利為 2068 億韓元。

除了投資 MLCC 的產能擴張，三星於 8 月曾宣布，也將於 3 年內在 AI、5G 電信、生物和電子設備上共投資 25 兆韓元。