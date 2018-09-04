電信業手機銷售回溫 三星旗艦機銷售報捷 iPhone上市可望再添柴火

蘋果新 iPhone 將在 9 月 12 日正式亮相，市場傳出 9 月 21 日將開賣，趕在新 iPhone 上市前，三星旗艦 Note9 搶先開賣，帶動電信通路申辦人數回流，中華電 (2412-TW) 今 (4) 日統計指出，有 8 成以上客戶選擇月付 999 元以上資費方案；蘋果新手機向來有很多人喜歡，電信業也在積極規劃相關資費，希望可以搶到更多的用戶。

三星 Note9 有兩款規格，除了 128GB 版本外，中華電獨賣 512GB 版本，搭上購機優惠，推升客戶的申辦意願，中華電指出，各色機款中以湛海藍詢問度最高，銷售占比達 5 成，有超過 8 成以上的客戶選擇申辦 999 元以上資費方案。

遠傳也表示，Note9 的詢問度高，尤其祭出超過 3 萬元的優惠，有超過 9 成以上的客戶選擇申辦月付 999 元以上資費方案。

蘋果新 iPhone 外傳將在 9/21 登台開賣，電信業者已在積極備戰，但對相關資費規劃則是不願透露；市場則是傳出，為了搶到客戶，中華電有意祭出先前 499 元單門號專案的用戶升級方案，同時在資費上，可望出現千元以內雙飽的優惠。

電信業者坦言，高階旗艦機的確帶進客戶回流，iPhone 手機向來深受喜歡，可望成為下半年拉高資費的重要利器，目前在資費上有高端及學生等不同的方案，可以滿足不同的需求，同時回歸到提供好的服務及品質的基調，將是未來的經營主調。