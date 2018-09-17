耕耘車用有成＋子公司營運轉強 敦南今明年EPS上看2.81、3.15元

敦南科技 (5305)8 月合併營收 10.73 億元，較上小幅下滑，主要因營收 40% 的 IC 產品，受子公司昂寶 - KY(4947) 在第三季手機產品線出貨持平影響，但分離式元件部分仍較上月成長 8%，顯示產業狀況仍屬正向。展望今年第四季，除子公司昂寶手機產品營運轉強與轉投資 Diodes(達爾)持續穩健貢獻營收外；敦南分離式元件出貨可望持續維持熱度，全年營運展望佳。在 2019 年車用相關新品靜電保護系統與 TVS 在中國與歐美佈局有成下，今、明年營收均可望維持雙位數成長，法人預估敦南今、明年 EPS 分別為 2.81 元、3.15 元。



近年因車用電子需求成長，國際功率元件 IDM 大廠持續整併，整流二極體亦開始



出現供不應求，Diodes 等國際二極體廠，陸續通知漲價與拉長交期，台系二極體廠今年下半年營運表現不看淡。



觀察全球汽車市況，雖然全球汽車產業需求呈現每年約有 2-3% 低度成長。但在車用電子用量提升的趨勢下，車用整流二極體產值仍可持續擴張。台系二極體供應鏈，強茂 (2481)、台半 (5425)、德微 (3675)、敦南可望在此波趨勢下受惠。