神基(3005)、敦南(5305)、帛漢(3299)、茂矽(2342)

神基 (3005)：在強固型工規筆電企業新標案集中出貨，以及汽車零組件比重拉升下，5 月營收達 19.46 億元，年增 18.5%，預估第二季營收可望創歷年同期新高；法人預估今年 EPS 挑戰 3.8 元，目前本益比不高，此外，每年配息率達 8 成左右，具備高殖利率優勢，吸引低接買盤進場，激勵股價突破均線糾結，創今年初以來新高。

敦南 (5305)：為分離元件大廠，在二極體部分，車用瞬態電壓抑制器(TVS)、靜電放電(ESD) 的認證都已通過，而整流二極體，經過長達 3 年的認證，近來打入歐洲和中國汽車供應鏈。市場傳出，第三季二極體市場不僅出現缺貨及交期拉長情況，供應商也以反應成本為由，全面調漲價格約 10% 幅度。此外，持股 31% 的電源管理 IC 設計小金雞昂寶 - KY( 4947 )，今年 EPS 拚賺 2 個股本。

帛漢 (3299)：國巨集團旗下凱美( 5317 ) 宣布將以換股方式，暫定每 1 股帛漢換發凱美 0.93 股，未來凱美為存續公司，帛漢則於換發完成後將下櫃，若以帛漢昨日的股價 71.9 元計算，本次換股的實際溢價約 12%；激勵股價開盤跳空觸及漲停。

茂矽 (2342)：受惠 MOSFET 需求強勁，自結 4 月每股純益為 0.27 元，超越第 1 季的 0.14 元。MOSFET 後市依然樂觀，缺貨情況可能延續到明年上半年。因應客戶需求，茂矽今年將進一步展開產能去瓶頸化，月產能將自去年的 5.7 萬片擴增至 6 萬片規模。