敦南Q2營收33.6億元 IC產品貢獻比重46%

敦南 (5305) 自結 6 月合併營收 11.4 億元，較 5 月成長 2%，年增 15%。今年第二季自結合併營收則為 33.6 億元，較上一季成長 25%，年增 16%。敦南表示，公司四大產品線中，IC 產品貢獻第二季營收比重達 46%，季增率 44%，較去年同期則有 36% 的成長，成長幅度居四大產品之首。分離式元件部分，第二季貢獻整體營收 42%，較上一季增加 10%，年增 2%。



系統模組部分，敦南指出，今年 4 月下旬順利通過中國大陸央行在今年 1 月 1 日起，正式實施的「人民幣現金機具鑒別能力技術規範」金融行業標準 (金標)。



敦南指出，由於之前行業的入門檻並不高，市場反而容易被低品質的産品，用較低的價格擾亂。因此金標將有助於公司進一步強化市場上機具的反假幣水平，使機具行業從過去無序競爭，轉變為良性發展。強調此次標準對紙幣鑒別、硬幣鑒別，都提出了多項細化指標的要求，給了技術能力好的廠商一個較公平的出線機會。



敦南最後說明，公司系統模組因 6 月開始出貨，第二季累計營收因此較上一季成長 15%。六吋晶圓在第二季的累計營收也較上一季成長 45%，且有 22% 的年增率。