三星Galaxy Note 9傳本月初發生「自燃」事故

據外媒週六 (15 日) 報導，三星電子旗下的 Galaxy Note 9，在九月初時驚爆自燃意外，美國一名 Galaxy Note 9 手機用戶已對此向法院提起訴訟。

在美國的一名房地產經紀人 Diane Chung 在訴訟中表示，她在 9 月 3 日使用新款三星 Note9 時，手機突然變得非常燙。她表示當時便停止使用手機並將放入在包包裡，但是沒多久就聽到尖銳刺耳的聲音，之後濃濃的煙霧從她的包包裡冒出。

Chung 在向皇后區最高法院提起的訴訟中表示，她把整個包包的物品包倒在地上，手機燃在燃燒，直到一個路人隔著布將手機丟到水桶中才被撲滅。

對此，三星在一份聲明中表示:「三星非常重視客戶安全，我們可以保證美國境內的數百萬台 Galaxy 手機的品質。目前。我們並未收到其他 Galaxy Note 9 手機的類似事件的任何報告，我們正在積極調查此事。」

此起自燃事件讓人聯想起三年前三星經歷的 Galaxy Note 7 自燃事故。在 2016 年，這家韓國電子巨頭因手機內電池缺陷導致數十部 Note 7 手機爆炸或迸發火焰，三星更因此停止了 Note 7 的生產與銷售。

在當時一些原裝電池被發現在建造上有問題，而造成擠壓，有些替換零件甚至少了絕緣膠帶或有尖銳的金屬鑽頭穿過。為了避免將來出現問題，三星特別為手機電池創建了一個八點檢測流程，每批電池都須測試，如有單顆電池有瑕疵，整批電池就一同作廢。該公司每月報廢的電池幾乎佔出貨量的 3%，三星表示，該流程「遠遠超出產業標準」。

三星內部高管上月曾表示，Galaxy Note 9 中的電池比以往任何時候都更加安全，「用戶不再需要擔心電池問題。」