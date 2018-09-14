歐股盤中─科技、汽車與礦業股領漲 泛歐STOXX 600早盤飆高0.5% 

受到中美有望重啟貿易談判的激勵，週五 (14 日) 歐股主要指數大漲，泛歐 STOXX 600 早盤飆漲 0.5%，創下 7 週以來最強單週漲幅，科技、汽車與曠業股表現最佳。

台北時間週五 (14 日) 下午 5 點 30 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數走揚 0.20%，暫報 377.29；英國 FTSE 指數上漲 0.12%，暫報 7290.32；德國 DAX 指數揚升 0.41%，暫報 12104.46；法國 CAC 40 指數攀升 0.32%，暫報 5345.30。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

美國邀請中國重啟貿易談判，預計將由美國財政部長 (Steven Mnuchin) 與中共國務院副總理劉鶴領導的團隊進行雙邊會談，受此利多消息激勵，週五 (14 日) 歐股早盤科技股 (SX8P)、汽車股指數 (SXAP) 分別上漲 0.2% 與 0.7%，礦業股指數 (SXPP) 亦走揚 0.6%，帶動泛歐 STOXX 600 指數早盤飆高 0.5%。

分析師認為新一輪中美貿易談判有利於市場，看好美國總統川普將在 11 月期中選舉前達成貿易協議，但仍認為市場緊張情緒仍在。

個股消息方面，英國天達集團 (Investec) 宣布組織重整並獨立資產管理部門後，週五 (14 日) 該公司股價一度飆高 12%。

受到瑞銀降評至「賣出」消息打擊，荷蘭國際零售集團 Ahold Delhaize 週五 (14 日) 股價應聲重挫，早盤下跌 2%，創兩個月最低點。

然而，意法半導體 (STMicroelectronics) 受到美林證券升評激勵，週五 (14 日) 股價走揚 1.60%，暫報 15.86。

《泰晤士報》報導，英國央行總裁 Mark Carney 週四 (13 日) 在內閣會議中表示，如果混亂情況下無協議脫歐，英國房價可能在三年內跌掉 35%。英國房屋建築商 Taylor Wimpey 與 Barratt Development 週五 (14 日) 早盤股價跳水逾 4%。