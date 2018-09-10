調查：三星今年智慧手機銷售量恐跌破3億支

根據韓媒報導，市調公司預測，三星電子 (005930-KR) 今年 (2018 年) 的智慧手機銷售量，恐大幅萎縮，並創 2013 年以來，首度跌破 3 億支大關的紀錄。

根據市場調研公司 Strategy Analytics(SA) 的數據預測，三星的銷售量將在第三季度大幅下降，今年三星的智慧手機出貨量預計將下跌至 2.985 億支。SA 表示，銷售量下跌原因在於今年發布的新型號 Galaxy S9 銷售低迷，以及面臨中國智慧手機品牌的價格競爭。

三星今年第二季的出貨量為 7150 萬支，低於去年同期的 7950 萬支，預估第三季度出貨量在 7560 萬支，明顯低於去年同期的 8340 萬支。三星自 2013 年以來每年出貨量超過 3 億支，但今年該公司手機銷售量恐怕無法達到相當水準。

三星近期致力於增加最新發布的 Galaxy Note 9 的銷售量。然而，面臨來自中國品牌的競爭以及各大品牌即將推出的新機種，三星今年銷量恐低於 3 億支。市場競爭者蘋果 (AAPL-US) 預計將於 9 月 12 日推出新產品，來自中國的華為 (002502-CH) 將在 10 月推出一款針對高階手機市場的新產品。

SA 表示，除三星電子之外，全球其他大型智慧手機公司，蘋果、華為、小米和 Oppo，今年的銷量預期都將增加。蘋果去年智慧手機出貨量為 2.158 億支，而今年預計將 2.96 億部。而華為的出貨量將從 1.53 億增加到 1.994 億支，小米從 9130 萬支增加到 1.277 億支，而 Oppo 將從 1.18 億支增加到 1.230 億支。

面對全球手機市場放緩，以及來自競爭者的壓力，據報導，三星集團將更多地關注在中階手機的市場。執行長 DJ Koh 透露，Galaxy A 系列智慧手機將能為公司來新的年輕商機。「所以我們非常關注那些買不起旗艦產品的千禧世代。但我們怎樣才能為千禧世代提供有意義的創新? 這就是為什麼三星試圖區分出中階型的手機。」執行長 DJ Koh 表示。