貝佐斯設立20億美元慈善基金 目前面臨這5大急迫問題

醞釀一年多，新晉「世界首富」的慈善計劃終於出爐。

近日，曾因不做慈善而飽受爭議的亞馬遜創始人兼 CEO 傑夫 · 貝佐斯（Jeff Bezos）宣布，將成立規模達 20 億美元的慈善基金——「Day One Fund」，用於幫助無家可歸的人，並在低收入社區建立非營利學前班。

根據貝佐斯的聲明，該基金將由兩部分組成：一個是「Day 1 Families Fund」，向給年輕家庭提供住所和食品的組織及民間團體頒發年度領導人獎；一個是「Day 1 Academies Fund」，為貧困社區推出和營運一個高品質、全獎學金、受蒙特蘇麗啟發的幼兒園網路。

貝佐斯不僅是亞馬遜的 CEO，還是火箭發射公司藍色起源（Blue Origin）的創始人，以及《華盛頓郵報》的大股東之一。他也是當前全球最富有的人，凈資產至少達到 1500 億美元。

一年前，這位「世界首富」通過其社交網路向網民徵集如何利用他的個人資產（目前估值逾 1500 億美元）做慈善。然而，近幾個月，亞馬遜因為未能幫助解決西雅圖的住房危機受到嚴厲批評，外界一直認為貝佐斯對慈善事業捐贈不足。直到今年六月，貝佐斯表示他確定了未來關注慈善事業的兩大方向。

不過，貝佐斯宣布將成立的這隻基金目前面臨着 5 大「急迫」問題：

基金結構

美國財經媒體 CNBC 認為，目前最大問題之一就是，貝佐斯將如何組建「Day One Fund」。如果這僅僅是一個私人基金，貝佐斯則被要求每年需要花費基金的 5% 用於相關事業；而如果是以有限責任公司的結構組成，他在調配過程中則擁有更多的靈活性。

一家非營利性慈善組織的主任 Camarena 稱，一旦公司架構確定下來，貝佐斯將不得不僱傭一個領導團隊來管理這個基金，並採取適當的監督措施，比如更多關於撥款過程的細節，從而增強基金的透明度。「沒有任何基金會或億萬富翁能單獨解決世界上最緊迫的問題，」Camarena 說：「你越開放，就越受信任。」

基金數額

在貝佐斯的聲明中透露，這支基金規模將達 20 億美元。由於目前基金的結構尚不明確，為什麼是 20 億美元這個數字，以及這 20 億美元將從哪裡獲得也不清楚。

清楚的是，相較於其他科技巨擘的領導者，貝佐斯在慈善事業上的花費似乎不值一提。此前，微軟創始人比爾 · 蓋茨（Bill Gates）曾將數百億美元的資產捐給自己的基金會；Facebook CEO 馬克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）也已承諾捐出 99% 的股份，致力於慈善公益事業。

早在 2010 年，巴菲特聯合比爾 · 蓋茨發起了「Giving Pledge」，呼籲億萬富翁將大部分財富捐給慈善機構，來自 22 個國家的近 200 人簽約，包括扎克伯格、Tesla CEO 埃隆 · 馬斯克等人，然而，貝佐斯沒有出現在名單上。

不過，CNBC 報導稱，貝佐斯上周四（9 月 13 日）在接受採訪時暗示，隨著該計劃的擴大，他可能會在 20 億美元的承諾基礎上再增加一些。

基金營運時間

理論上來說，大多數慈善基金都將保持長期營運。但貝佐斯並未透露其基金的營運時間，也沒有公布 20 億美元的發行時間表。

一位在美國加利福尼亞州伯克利分校（Berkeley）從事財務管理教學工作的人士認為，確保基金在更短的時間內更有效地使用的一種方法是遵循「日落模式」，其中規定了支出期限，通常在 10 到 20 年之間。「雖然你想把錢投入工作，但你也想以一種體貼和負責任的方式去做，」上述人士稱。

基金幫扶人群

在 Camarena 看來，貝佐斯選擇的基金幫扶對象十分有趣。據貝佐斯在上周四的採訪中透露，過去一年他收到了超 47000 個想法，他本人對於「以多種方式幫助世界」很感興趣。

不同於其他「超級富豪」專注於治療癌症這類大型項目，貝佐斯則更專注於解決近期發生的問題。「這是一種更加現實的方法，」印第安納大學（University of Indiana）慈善研究教授 Leslie Lenkowsky 說：「他這種做慈善的方式，是我們在很長一段時間裡沒有看到過像這個級別富豪會做的。」

基金宣布時間

新基金的公布時間，正值貝佐斯遭到外界質疑和批評的時候。

今年初，美國西雅圖市議會的一個工作小組提出了面向高盈利企業徵收人頭稅以補充無家可歸者保障金的議案。根據這份議案，亞馬遜等西雅圖的大型高盈利企業將根據雇員的數量和工作時長繳納人頭稅，凡是盈利超過 1000 萬美元的企業，每個雇員每工時要繳納 6.5 美分，有上千家企業將因此每年多繳納數千萬美元的稅收。不過，今年 6 月，這項針對大企業的所謂「人頭稅」被曝遭到西雅圖市議會投票否決。

6 月 12 日，亞馬遜發言人通過電子郵件向媒體披露：「西雅圖市議會投票取消創造就業稅，是促進該地區經濟繁榮的正確決定。」該亞馬遜發言人還補充說：「我們將深切致力於成為解決西雅圖無家可歸問題解決方案的一部分，並將繼續投資於 Mary's Place 和 FareStart 等地方非營利組織。」

有評論人士認為，這是一次旨在安撫亞馬遜的幕後交易。亞馬遜和貝佐斯也因此被推上輿論風口。

隨後，貝佐斯就確定了未來關注慈善事業的兩大方向，並於近日宣布將成立 20 億美元慈善基金。從時間點來看，這一舉動確實值得探究。