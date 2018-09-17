亞馬遜調查員工洩密 力圖打擊虛假評論與賣家詐騙

亞馬遜 (Amazon.com Inc.)(AMZN-US) 正在調查內部洩密事件，以根除網站上虛假評論和其他賣家詐騙的行為。

據購買過數據的賣家指出，亞馬遜的員工透過中間人，對外提供內部數據和其他機密訊息，這些信息可以為網站上的獨立商家提供優勢。

在中國尤為嚴重

據其中一些人說，違反公司政策的做法在中國尤其嚴重，因為那裡的賣家數量激增。同時，亞馬遜在中國的員工薪水相對較低，這使他們更願意冒險。

知情人士表示，深圳亞馬遜員工可以提供內部銷售數據和評論者的電子郵件地址，以及刪除負面評論和恢復被禁帳戶等服務，價格從 80 美元到 2000 美元不等。

知情人士透露，亞馬遜正在調查一些員工涉嫌接受這些賄賂的案件，其中還包括部分美國員工。亞馬遜負責監管國際市場的副總裁 Eric Broussard，在 5 月份開始進行內部調查。此外，他們也更動了一些中國的高層，試圖剷除賄賂行為。

亞馬遜發言人表示，公司制定了嚴格的政策和商業行為準則以及道德規範，並且已經安裝了限制和審查員工訪問的系統。

亞馬遜證實正在調查索賄。發言人在一份聲明中說，公司要求員工遵守高道德標準，任何違反準則的人都會受到紀律處分，包括解雇和潛在的法律和刑事處罰。

賣家爭搶在搜索的第一頁出現

內部腐敗目前成為亞馬遜在維護其平台完整性上，面臨的最新挑戰。

過去幾年，亞馬遜積極招募獨立商家，在公司的市場上銷售他們的產品，這既擴大了網站上提供的各式產品，又降低了價格。據 FactSet 估計，目前有超過 200 萬的商家，在亞馬遜共銷售 55.5 億件產品，占網站銷售量的一半以上，去年的商品總量估計達 2000 億美元。

賣家必須積極競爭，才能在搜索結果的第一頁上出現。亞馬遜的自動化系統根據多種因素對產品進行排名，讓部分賣家試圖出奇招，利用重複點擊列表或創建假的正面評論，來欺騙系統，但亞馬遜對此進行反擊。

因而，一些賣家設法取得亞馬遜員工的訪問權限。如此，不僅可以刪掉負面評論，並可以訪問購買和撰寫特定商品評論的用戶電子郵件地址。