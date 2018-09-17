華領糖尿病藥後年推 料年收益624億 今開盤股價破發

香港第三檔未獲利生物科技股華領醫藥 (2552-HK) 預期，其治療糖尿病藥物 Dorzagliatin，有望在 1 年後完成 lll 期臨牀測試，可望為華領帶來每年至少 80 億美元 (約港幣 624 億元) 的收入。

華領醫藥以招股價下限港幣 8.28 元下限定價，上週五 (14 日) 正式掛牌上市，有別於另外 2 隻無獲利的生物科技股百濟神州 (6160-HK) 及歌禮製藥 (1672-HK)，華領上市首日險守招股價，避開跌破發行價的宿命。

不過，今 (17) 日開盤，華領開低走低，截至發稿，跌 1.208%，報港幣 8.18 元，跌破 8.28 元發行價。

圖：新浪財經

華領原計畫融資 2 億美元，現在只有約 1.1 億美元 (約港幣 8.58 億元)，上市後的股權稀釋度也從 20% 減至 10%。

華領執行副總裁兼首席財務官林潔誠表示，市况不佳，公司把發行股數由原來的 2 億股變成 1 億股，變相降低集資額，但由於公司將於 1 年後公布藥物第三期臨牀試驗數據，通常公布亮麗數據後，股價可馬上飈升 4 至 5 倍，所以如果延後上市計劃，投資者會質疑為何不待數據出爐後才上市，屆時將影響之後試驗及準備商品商業化的進度。

華領已進入 lll 期臨牀測驗的 2 個項目，分別是 Dorzagliatin 單藥治療測驗，以及與二甲雙胍聯合治療測試。初步估算，適合用單藥或聯合治療的大陸病人達 8000 萬人，若其中 10% 用上 Dorzagliatin，即是 800 萬人的市場。

以大陸醫保藥單中，2 個同是治療糖尿病的常用藥物價格作參考，分別是德國藥廠 Bayer 的仿製藥 Acarbose，1 年藥費差不多人民幣 4600 元；另一個是全球最大糖尿病藥公司 novo nordisk 所銷售的 Victoza，1 年約人民幣 14760 元，取其中間水平人民幣 8000 元，扣除醫保要求 25% 折扣，即是人民幣 6000 元，差不多 1000 美元 1 年，若有 800 萬病人，即是中國市場一年銷售額最少 80 億美元 (約港幣 624 億元)。

華領估計，Dorzagliatine 預期在 2020 年底至 2021 年初上市銷售，應該可在 2022 年被納入大陸醫保報銷目錄，成為可報銷 100% 的「甲類」藥品。目前，Acarbose 犀甲類藥品，而 Victoza 只屬乙類藥品，只有報銷 70% 至 80%。

比起歌禮製藥及百濟神州皆是研發腫瘤藥物，華領醫藥是目前港股中唯一一家研發醫治糖尿病藥的生科股。華領醫藥創辦人陳力表示，主力研發糖尿病藥物有兩大原因，一是因為中國的糖尿病人約有 1.2 億人，而且接近一半病患人口沒有接受妥當治療，二是市場上有太多公司研發抗癌藥物及疫苗，競爭太大，所以專注研發能夠治療糖尿病的藥物。

中國藥監局最近宣布聯合採購試驗點政策，影響香港醫業股上週慘遭洗倉。陳力表示，該政策針對專利期已過，開放給藥廠製造的複製藥，對他們做新藥的公司沒有影響。他更表示，股價受到影響的公司都是製藥廠，與他們從事研發藥物的公司不一樣。