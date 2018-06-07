華領醫藥申請IPO 棄美赴港集資16億元 第二檔入表科股

大陸治療糖尿病口服藥物研發公司華領醫藥決定放棄紐約，轉投香港，已向港交所 (0388-HK) 遞交主板上市申請。市場消息稱，該股擬集資約 2 億美元 (約港幣 15.6 億元)。高盛及中信里昂為其上市保薦人。

初步招股文件顯示，華領醫藥目前有 2 項藥物處於 3 期臨牀試驗，其中 Dorzagliatin 用於治療 2 型糖尿病，是全球首創口服藥物新藥，料在今年下半年完成在中國的第三期臨牀試驗患者登記，並在 2019 年下半年發布臨牀試驗結果。另目前有一種用於治療柏金遜病左旋多巴誘導的運動障礙的潛在新型候選藥物處於非臨牀階段，計劃明年上半年啟動首期臨牀試驗。

據華領財務資料顯示，2016 年至 2018 年首季，公司並無產生任何產品銷售收益，主要以現金補貼形式從政府獲得資助。截至今年 3 月底，公司首季收入人民幣 611 萬元，研發開支為人民幣 4334.2 萬元，累計虧損人民幣 12.6 億元。

華領上市前曾進行 5 輪融資，其中 3 月底時宣布完成 D 輪和 E 輪融資，成功籌集 1.174 億美元 (約港幣 9.16 億元)。股權架構顯示，從 A 輪開始已經是主要投資方的 2 家美國公司 Arch Venture 和 Venrock Associates 的持股量最多，分別佔 15.07% 及 12.46%。

另外，新加坡政府投資公司 (GIC)、藥明生物 (2269-HK) 母企藥明康德 (603259-CN) 創辦人李革，以及阿里巴巴 (BABA-US) 主席馬雲及副主席蔡崇信的 Blue Pool Capital 也參與投資。

香港《明報》指出，華領醫藥是繼歌禮生物 (Ascletis Pharma) 之後，第二檔無營收、利用新上市規則申請上市的生物科技公司。