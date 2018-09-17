

◆盤勢分析

1. 美國公布 9 月密西根大學消費者信心指數初值 100.8，大幅高於市場預期的 96.6 與前值 96.2，創下半年新高。甫於美股首日 IPO 的中概股趣頭條大漲，趣頭條是一新聞娛樂平台，騰訊也是趣頭條的投資者之一。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.05 至 1.11％，美股四大指數短期偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10,667 點附近，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 低檔交叉向上，9 日 K 值小於 50，反彈有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上持續反彈，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、工業 4.0、金融、生技、原物料、越概股、自行車等。

4. 知情人士透露，美國總統川普可能最快於 17 日宣布對 2,000 億美元中國大陸輸美產品加徵關稅，以在美中高層官員將於月底展開貿易談判前，加強施壓中國，加徵的關稅稅率可能約為 10%，低於 8 月初時宣布的 25%。中美貿易戰勢成水火，長線仍充滿變數。

5. 蘋果新 iPhone 預購狀況多空消息紛雜，新機最大組裝廠仍全力衝刺生產，2317 鴻海大陸鄭州廠區昨（16）日逢周日也罕見正常招工，反映旺季製造需求。蘋概股短期營運動能仍可望增溫。

6. 美光公布財報前夕，某家外資翻多，認為除非全球資訊量減少，否則對提升運算的記憶體需求只增不減，美光股價大幅修正後，正是買進好時機。美光是全球前三大記憶體廠，若市場評價回溫，法人看好有助南亞科（2408）、華邦電和旺宏等記憶體族群反攻。手機成長趨緩加上三星、大陸擴產，記憶體價格仍有壓力。

7. 半導體龍頭英特爾為解決中央處理器（CPU）供不應求問題，近期已拉高 14 奈米投片量並大動作包下日本 ABF 基板產能，導致繪圖晶片、人工智慧及高效能運算（AI/HPC）特殊應用晶片（ASIC）面臨 ABF 封裝基板供不應求壓力，業界預估 9 月供給缺口已達 2 成，且由於設備交期拉長導致產能在未來 1 年內難以擴充，第四季供給缺口恐擴大至 3 成，價格已確定調漲 10～15％。其中，日系 ABF 基板產能短缺，輝達（NVIDIA）及超微（AMD）為了確保下半年繪圖晶片出貨，傳出已大動作包下台廠 ABF 基板產能消息，法人看好欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）等大單到手，營運將熱到年底。

8.8163 達方近月受惠被動元件需求暢旺，營收逐月走高，市場看好 9 月營收有望優於 8 月，續創近年新高。對本季營運仍樂觀看待，由於漲價效應，加上去瓶頸提升良率，本季 MLCC 營收占比拉高至三成，加上鍵盤進入旺季，「本季獲利仍可期待」。預期達方本季獲利有機會超越上半年總和。達方 8 月營收 19.48 億元，月增 3.85%，是 2014 年 11 月以來單月新高，累計今年前八月營收 129.87 億元，年增 14.14%。達方累計今年上半年稅後純益 5.36 億元，年增 133.9%，每股純益 1.91 元。達方短線壓力先看月線附近。

