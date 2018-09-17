【大慶證券】盤前分析－中美貿易爭端再起 台股以盤代跌守穩年線

◆盤勢分析

美國公佈 9 月密大消費者信心初值 100.8 創半年高，優於預期 96.6，8 月工業生產月增 0.4% 也優於預估增長 0.3%，推升美股早盤表現強勁，但盤中傳出川普將落實對中國課稅的消息，股市反轉大跌，所幸課稅費率僅 10% 減緩市場擔憂程度，指數終場收盤除費半以外漲跌幅度均不足 0.1%，研判短線在市場持續聚焦中美貿易談判結果之下，美股三大指數將延續震盪走勢，以月線作為多空觀察指標。

國際貿易緊張關係舒緩，中美計畫重啟談判，激勵美四大指數全面收紅，亞股上周五表現亮眼，台股也開高走揚，終場上漲 140.9 點、收在 10868 點，不僅一舉收復年線關卡，也站回到季線之上，成交量 1266 億元。以技術籌碼面觀察，外資期貨多單大舉加碼 11082 口、淨多單口數回升到 3.24 萬口，加上台幣近幾日由貶轉升，激勵外資在現貨同步買超 93.4 億元，同時日 KD 也在低檔交叉向上，指數價量同增上演反彈行情，研判短線在國際情勢轉趨明朗下，台股將可延續多方氣勢，唯量能仍舊低迷不足 1400 億元，反攻力道恐受到壓抑，預期指數將在年線與前波 9/3 高點 11097 之間呈現區間震盪走勢。

以盤面表現來看，上周五八大類股大多呈現上揚走勢，電子股重回主流，除台積電、大立光、鴻海全數走高外，相關蘋概股如可成、和碩、美律等也因蘋果股價走揚而受到多方青睞，若後續蘋果新機銷售亮眼將有助類股持續展現多頭行情。漲價題材股的矽晶圓成為盤面焦點，包括中美晶、環球晶、合晶等強勢漲停，被動元件的國巨、華新科、禾伸堂也順勢反彈，MOSFET 的大中、杰力也齊漲，但族群短線上受到技術、籌碼仍舊混亂影響，故不建議進場摸底。此外，金融股包含國泰金、富邦金、中信金、新光金等表現也不俗，研判在美國將於九月採取升息動作、以及金金併題材的帶動下，具低股價淨值比的個股也值得留意。傳產類股上周五則稍作休息、漲勢放緩，包含紡織、塑化、食品、生技等均維持平穩走勢，但在旺季來臨、基本面展望優異下，持續看好後續動能，可逢低佈局業績績優股，且技術籌碼相對穩固的標的。

