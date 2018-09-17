盤前財經大事搶先讀2018年9月17日

今日操盤前瞻

法說會：元大金、上海商銀、矽格、聲寶

除權息：展宇、晶悅

減資後新股掛牌：錸德、威強電

川普對 2000 億美元中國貨加稅 最快今日宣布

據《華爾街日報》週六 (15 日) 援引知情人士消息，美國總統川普準備在中美重啟談判前，針對約 2000 億美元中國商品徵收新一輪關稅。不過關稅預計將設定在 10% 左右，低於政府此前提出的 25%。閱讀全文...

〈機器人理財來了！〉2020 年資產規模估逾 66 兆 不可不破解三大迷思

機器人理財 (Robo Advisor) 已逐漸是全球金融科技的核心，全球四大會計師事務所安侯建業 (KPMG) 預估，2020 年全球機器人理財產業估值將達 5000 億美元，機器人理財所管理資產規模更可望來到 2.2 兆美元，超過 66 兆新台幣。面對機器人理財風潮愈來愈盛行，投資人不可以不破解三大迷思。閱讀全文...

〈觀察〉新 iPhone 更複雜 人力成本管理是組裝廠獲利關鍵

蘋果今年推出 3 款新 iPhone，其中低價款的 iPhone XR 預期將成為熱銷主力，但隨 iPhone 構造越來越複雜，所需人力不減反增；且蘋果為維持獲利表現，恐再對供應鏈砍價之下，對於鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 等組裝廠來說，獲利動能恐持續面臨壓力。閱讀全文...

〈觀察〉太陽能市場供需結構改善 台廠明年營運展望樂觀

太陽能產業受到中國六一新政影響，市場需求急凍，無論陸廠與台廠均面臨相當大的營運挑戰，雖然近期市況仍低迷，但已從 6 月的谷底小幅回溫，該新政公佈後，產業也已加速趕底中。在歷經產業洗牌後，明年業者營運體質逐步強化，且中國政府去補貼後，力推太陽能平價上網政策，明年中國平價上網時代將到來，需求可望再度迎接爆發期。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉融券創新高？內資瘋放空？

凡是有市場、就會有供需；而由這兩方所形成的「均衡價格」，它們的多空永遠循環起落。造成價格上揚、或是下跌的因素，每個循環起落多不一樣；而每一次造成空頭的慌張，主要原因是股價見回不回，多是保守心態使然。閱讀全文...