報導：川普最快於17日或18日 對2000億美元中國進口商品加徵關稅

據《華爾街日報》週六 (15 日) 援引知情人士消息，美國總統川普準備在中美重啟談判前，針對約 2000 億美元中國商品徵收新一輪關稅。不過關稅預計將設定在 10% 左右，低於政府此前提出的 25%。

川普政府相信，此舉可提高美國預定的高層討論前，增加對北京的壓力，但任何徵收新關稅的行動，都有可能進一步加劇美中貿易緊張局勢。

較低的數字有雙重目的—在節日購物季節之前，減少對美國消費者的影響；同時幫助共和黨人，在期中選舉之前進行競選活動。

較早之前的報導也顯示，川普本週早前已會見貿易顧問，包括財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)、商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 及美國貿易代表 Robert Lighthizer，並指示他們繼續執行關稅計畫。梅努欽一直在努力與中國重啟談判。

在週四的推文中，川普表示，美國沒有與中國達成協議的壓力，壓力在中國身上。

報導指出，據參與的人士表示，具體細節仍在制定中，但預計會在週一或週二正式公布新的關稅內容。

白宮發言人 Lindsay Walters 沒有對這則報導的細節發表評論。她在週五的聲明中指出，總統已明確表示，他和美國政府將繼續採取行動，解決中國不公平的貿易行為。

川普政府先前已針對價值 500 億美元的中國商品，徵收 25% 的關稅。川普表示，關稅是必要的，以懲罰北京的不公平的貿易行為和竊取知識財產權。