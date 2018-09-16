〈機器人理財來了！〉2020年資產規模估逾66兆 不可不破解三大迷思

機器人理財 (Robo Advisor) 已逐漸是全球金融科技的核心，全球四大會計師事務所安侯建業 (KPMG) 預估，2020 年全球機器人理財產業估值將達 5000 億美元，機器人理財所管理資產規模更可望來到 2.2 兆美元，超過 66 兆新台幣。面對機器人理財風潮愈來愈盛行，投資人不可以不破解三大迷思。

金管會今年 4 月有新一波開放，據金管會統計，目前已有復華投信、王道銀行兩家發展機器人理財。另外還有超過十家正籌備從事機器人投顧事業，其中，金融科技業為機智投顧、商智投顧、大拇哥投顧；至於總代理人則有 41 家。

《鉅亨網》長期關注機器人理財議題，即將於 9 月 18 日 (周二) 舉行「金融台灣 科技未來－機器人理財論壇」，會中將邀請到金管會主委顧立雄致詞，並由資誠創新整合公司董事長劉鏡清、TAROBO 大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞、元大投信總經理劉宗聖分別進行三場專題演講，最後三位講者再與鉅亨網總經理楊定國與談交流。

而對投資人來說，除了可以報名參加《鉅亨網》舉辦的理財論壇，面對目前台灣愈來愈多的機器人理財服務，想靠機器人理財之前，可先透過本文破解三大迷思。

迷思一》AI 幫你投資穩賺不賠？

理財機器人是透過 AI 與演算法來簡單管理自己的投資組合，在可承受的風險範圍內尋求投資報酬。

也就是說，理財機器人提供投資配置建議，一定還是會有風險，它只是把風險控制在你能接受的範圍，當市場出現波動再根據你的風險承受度，自動調整投資組合，但無法保障穩賺不賠或是贖回在報酬最大化的時點，因此，投資人切勿把機器人理財當成「報明牌」的工具。

迷思二》終究信不過機器人理財

隨著金融科技愈來愈夯，台灣投資人願意使用機器人理財的也有成長的趨勢，但實際操作上，對於理財機器人的「信任度」還是有限。

當出現市場波動劇烈，抵抗不過人性、喜歡自己掌控的投資人還是很多，當理財機器人調整一個投資組合建議後，投資人普遍想要再調整，但是，之所以要透過機器人理財，就是看中機器人的理性可協助投資人維持投資的紀律，一旦有人為因素干擾，投資出來的結果，就會跟原本的投資理財目標有所偏離。

迷思三》AI 服務還是 AI 理財大不同

目前台灣有兩種 AI 理財模式，一種是透過大數據分析，直接推薦投資人推薦適合的投資組合，最重要的是，真正的機器人理財會有個比較特殊通知叫做「再平衡」(Rebalance)，在市場波動之下，持有的投資組合會因為價格漲跌，淨值比例偏離原本所設定的比例。再平衡的概念，就是通知調整投資部位讓比例回到原本的標準，由此控制投資風險。

而另一種則是同樣透過大數據分析，再搭配上理專的專業建議，由銀行幫投資人投資。不少理財系統主打結合 AI 人工智慧，就號稱「理財機器人」，但消費者要先了解這樣的理財服務中，AI 有可能只是運用在客戶服務的階段，而非透過 AI 演算選擇投資標的、調整投資組合建議等。

當然，採用機器人理財或是仍選擇傳統理專投資，並沒有絕對優劣，主要還是投資人要明白自身的投資需求為何來選擇投資方式，畢竟只是 AI 服務或是 AI 理財還是大不相同。