〈鉅亨主筆室〉融券創新高？內資瘋放空？

壹、前言

(圖一：國巨公司股價月 K 線圖，鉅亨網)

凡是有市場、就會有供需；而由這兩方所形成的「均衡價格」，它們的多空永遠循環起落。造成價格上揚、或是下跌的因素，每個循環起落多不一樣；而每一次造成空頭的慌張，主要原因是股價見回不回，多是保守心態使然。而每次造成股價回落，會引發多頭恐慌的主要原因；也多是因為那種讓人有，跌下去就不會再升回來的恐懼。這次台股融資餘額的恐懼也是如此，不少個股在多空大戰中，是因為持股者怕被斷頭而殺出、自我了斷。台股集中市場融資餘額，代表內資短線對於股價的追求、或是退縮；其實它是最能闡述群聚心理。2018 年 9 月中旬融資餘額為 1,623.57 億元，這可能是自 2016 年以來的低檔水準；融券餘額也反在高檔區，是為 439,603 張。之前內資族群最兇悍的股票是被動元件產業；例如這個產業的龍頭，國巨公司 2018 年 9 月 13 日、盤中價位為 543 元 / 股；股價已經由高檔區 1,310 元 / 股跌掉一半以上了。。

貳、成功的投資來自於自信與有恆！

(圖二：台股加權股價指數周 K 線圖，鉅亨網)

被動元件股價在高檔震盪期間約一個月，2018 年 7 月 3 日從 1,160 元 / 股，開始展開回檔下跌路程，2018 年 9 月 7 日的收盤價為 545 元 / 股。而 9 月 7 日的集中市場融資餘額為 1,688.28 億元，這個水位是否為底部區不得知，但是由高檔下來減少的融資餘額也已經為 235.97 億元；而融券餘額再創新高 429,970 張。這種情勢隱含短線多頭畏縮，與空頭有恃無恐的現狀；這樣的未來只有兩種結局，一是在內資主流類股之中，某些從高檔跌幅已深的股票持續下跌；出現個股融資餘額被迫出清的窘境。一是內資主流觸底反彈，不畏籌碼紛亂、繼續反應它過去所面對的優越基本面。若出現前者現象則宜留意，是否出現總體性的系統風險；若出現後者則留意，是否因 Size Effect 效應使然；小股本股價觸底強勁反彈。

對於股價高檔區樂在其中，而在大跌後漸漸恐懼油然；這多是投資者自然的情緒理性反應。其實下跌的股價對多頭而言，便宜的價格是買進好時機。但是這種淡然心態，通常不會是靜態、就是多不是一直多能保持這樣的心情；這種過程是需要訓練的。訓練這種投資個性或是人格特質，最好的方法是讓自己「成功一次」；只要「成功一次」，路就是這樣走出來的。很多小孩子小時渾渾噩噩、升上國小也是庸庸碌碌、快到考高中時突然如睡獅乍醒，在考場上過關斬將、上了前三志願。這種發展大多數是因為他找到一個，突破失敗的缺口。人生多有摸索的過程，投資股票也一樣；多是在跌跌撞撞中，突然找到令人興奮的一個成就；由此出發擴大為全面性的成功。

(圖三：Bee Gees 合唱團， 維基百科)

目前全球股市配樂是貿易戰爭、貶值戰爭、新興市場倒台大戰；空頭在新興市場中「攻城掠地」、唯恐美元指數不漲、新興股匯市不倒。不僅是貿易戰、美元、還有財政懸崖、脆弱國家等等；多重的安魂曲演奏，使得多頭一心一意就只有想停損。大家新投入資金後；帳面虧損如梗在喉、去之而後快。這種心情在行為財務學中可見，大家很想跟做錯的投資往事話別離，情急之下唯一方法就是不想再相見，永遠不再想它。這種結局會是很難受的，就如比吉斯 Robin Hugh Gibb 唱「人生真是個笑話」；老天常常在開我們的玩笑。對於財務專家而言，所謂市場一定會有循環起落、高潮迭起；也會有低音迴盪，就是下去的股價是會上來的。大多數是如此，除非所買的股票、不幸是公司遇上大難，股價一命嗚呼哀哉；那也只好認了。在生命的歷程中，人會有越挫越勇的勇氣。但談到金錢就英雄氣短，沒人會講投資失敗糗事；講起來令人傷感，失去的錢也回不來。投資股票沒辦法每天多不看它，眼不見不會為淨；看多了還會起心動念，不出手買賣也很困難；至少製造交易量、創造市場存在的價值。但這世界多一個投資者不會嫌多，少一個也不會有感覺；誰看多、誰看空，多不比看好自己、與有自信最重要。

參、同樣多在同一個月光下、但身影卻完全不同！

(圖四：台積電股價周 K 線圖，鉅亨網)

不管是多頭津津樂道的台積電，或是讓多頭不知如何是好的被動元件，或是被不少雜誌報導的鴻海集團。它們每一個股票的趨勢，不僅彼此大不同，也多與大盤完全不同。用 CAPM 的風險溢價報酬系數，「貝它系數值」來表達是最為洽當。通常大盤多會被假設為市場投資組合，其「貝它系數」為 1 倍。台積電因為它的日報酬率多優於大盤、甚至與下跌的大盤是逆向；因此它的「貝他系數」的絕對值必然大於 1 倍。在下跌的過程中，台股有多檔股票股價備受市場關注；最被多頭倚賴的半導體台積電公司，它已經成為台灣產業競爭力的最佳代言。在台股加權指數、甚至是全球科技類股價全盤皆墨、每天臉色鐵青之際；唯有台積電股價千山獨行、空頭不敢相送。在一片烏漆黑壓壓中、點亮多頭永遠的盼望。

到底台積電值多少？可能還是沒人可確定，因為它的競爭力似乎是仍持續向上衝。這就跟過去一年多以來，市場被動元件股票值多少錢是不一樣。前者是最上游、以技術與資本支出取勝的公司；後者是關鍵組件、適逢大需求時代。而另外兩檔熱門股票則為鴻海與宏達電，尤其是曾為股王的宏達電公司受到矚目；因為它曾經也是台灣驕傲，但現在股價似乎是龍困淺灘。它的股價「貝它系數」可能小於 0 為負數，因為大盤目前還在盤整；但是它的股價持續不振。鴻海股價也跌破 80 元 / 股，這二家公司股價表現多不如台積電；一為被動元件族群，一為曾經是台股股王智慧型裝置宏達電，一為全球電子代工最大企業集團鴻海富士康。

(圖五：也是台灣的驕傲，宏達電股價月 K 線圖，鉅亨網)

如果目前還在多頭牛市中，則多頭的順向投資策略，賣弱者追強者、應該選擇貝它系數優於大盤的。如果是在空頭的情境裡，則逆向價值投資策略會告訴投資者，去買那些跌過頭的股票。由目前台股結構來看，其實個股走勢主要影響因素是，產業供需、產品報價、及個股公司本身 SWOT 競爭力。當市場一片悲情之際，選取競爭力優越的公司才可立於不敗之地。但如果這只是多頭大趨勢中回檔，即使對美元指數、財政懸崖敏感多無妨，只要不要陷入石油價格也下跌的景氣低迷中，逆向投資策略也是可以獲得超額報酬；因為它是在風險與危機中入市，符合 CAPM「風險溢價報酬」原則。

(圖六：鴻海股價周 K 線圖，鉅亨網)

代表台灣甚至全球主要產業，半導體與消費電子代工，智慧型裝置等等，這一些與被動元件股票屬性較為不同的可能是，外資與內資的差異；因此可以從匯率與融資券市場，相關變遷中見到未來端倪。依然還是意志昂揚的多頭者，需要留意油價上揚或下跌趨勢；因為那隱含景氣榮枯。如果全面性景氣無虞，則空頭宜留意突發性的多頭奇襲，尤其是因為受美元指數強勢，而股價顯著滑落，跌過頭的股票；它反彈力道是否會出乎預料外強勁？？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)