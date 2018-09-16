〈觀察〉新iPhone更複雜 人力成本管理是組裝廠獲利關鍵

蘋果今年推出 3 款新 iPhone，其中低價款的 iPhone XR 預期將成為熱銷主力，但隨 iPhone 構造越來越複雜，所需人力不減反增；且蘋果為維持獲利表現，恐再對供應鏈砍價之下，對於鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 等組裝廠來說，獲利動能恐持續面臨壓力。

新一代 iPhone 推出後，高階 iPhone XS 系列售價突破 1000 美元大關，高於外界預期，低價款的 iPhone XR 勢必將扛起銷量重擔，但在價格僅 749 美元，較 iPhone X 少 250 美元之下，蘋果為維持獲利，勢必再對供應鏈砍價，相關廠商獲利指標恐再下滑。

此外，隨著 iPhone 功能越多越強，其中構造也就越來越複雜，對組裝廠來說，組裝測試、人臉識別模組等，雖然可以靠機器自動化完成，但在打螺絲釘，檢查和清潔這些環節，還是高度依賴人工。

根據陸媒界面新聞報導，目前鴻海組裝 iPhone 的大本營富士康鄭州廠，每條產線上有 1200 多名工人，且多是派遣員工，每個月鴻海需支付人民幣 1 萬多元 (約新台幣 4.5 萬元)，日益增加的人力成本問題，依舊難以解決。

據了解，鴻海董事長郭台銘雖曾經提出「百萬機器人計劃」，在工廠內安裝 100 萬台機械臂，並建構完全自動化的工廠，但以目前 iPhone 組裝來看，自動化設備只能完成整個組裝程序的 30-40%，很難超過 50%。