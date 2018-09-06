分析：亞洲風暴隱現港股淪提款機 27000點若未止血考驗26000點

分析師指出，港股後市有多個中長線的隱憂，資金撤走，港股料續成區內「提款機」，27000 點岌岌可危；近日新興市場貨幣再大幅貶值，更蔓延至印度及印尼等亞洲市場，亞洲風暴隱現，業界稱若短期內未能「止血」，港股下一步將見 26000 點。

市場分析師羅列了多個困擾港股的因素，包括：

中美貿易摩擦繼續發酵，美國聯準會 (Fed)9 月很大機會再升息，新興市場貨幣骨牌式大跌，人民幣與 A 股走勢未見改善，以及美國醞釀退出世界貿易組織(WTO) 將造成市場難以估計的衝擊等。

總結來說，在前景不明朗下，資金只會回流美元避險，資產價格將難以轉強，港股只能繼續扮演「提款機」角色，指數易升難跌。

新興市場貨幣未能止跌，區內恐慌情緒擴散，除早前土耳其及阿根廷貨幣大貶外，新興市場貨幣跟着貶值，巴西、印尼、印度、越南等國貨幣都創了新低。最新戰火更燒至南非，該國第二季 GDP 數據下跌 0.7%，連續 2 季萎縮陷入技術性衰退，南非貨幣蘭特兌美元暴跌 2%，創 2016 年初以來新低，近 2 星期累跌近 10%。

消息指印度央行出手拋售美元救盧比，印尼股市因印尼盾觸及 98 年亞洲金融風暴以來的最低點後崩跌，印尼綜合指數一度大跌 4.7%。

分析指出，每當市場動盪，港股自然成為「提款機」，50 隻藍籌無一倖免，港股下跌股份近 1400 隻，大市跌 729 點，是 2 個半月來最大單日跌幅，國指亦跌 244 點報 10645 點，恒指恐慌指數則急升 9.45%。滬指、滬深 300 等多個大陸主要指數，均以全日最低點收盤。

香港《文匯報》引述第一上海首席策略分析師葉尚志表示，美國經濟數據表現持續強勁，Fed 在 9 月尾議息會議上有宣佈再度升息的機會。在此壓力下，香港中小型銀行也開始上調存款利率，是 2008 年金融海嘯之後 10 年來的首次。消息對於港股構成新一輪衝擊，一些被視為資金避險的板塊，如高息股以及公用股等，出現積集體下跌。

他說：「港股似乎是走到了無險可守的境地，墜入新一波短期向下探底行情。」

葉尚志指出，市場最終需要通過拋售、把潛在賣壓釋放，才可以成功找到階段性底部。因此，如果港股出現持續性下跌、大盤成交量放大至港幣 1500 億元的級別，可視為「終極一跌」的到來。

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟接受香港《明報》採訪時分析，港股對新興市場的敏感度愈來愈高，一方面因為中資股的比例較大，而中國佔新興市場指數很重要一部分，另一方面亦因為過往多年量寬令亞洲市場充斥游資，資金撤離時連帶打擊港股。

他相信恒指將呈「級級落」走勢，以黃金比率看，希望守住 26000 點，但熊市格局難估最終底部。從 2016 年 2 月低位開始直至今年初的 33484 點高位，按黃金比率下調 23.6% 是 29895 點，恒指今年中在這水平徘徊了幾個月，至 6 月下破後，近 2 個月在黃金比率下調 38.2%(即 27675 點)的水平上落，恒指昨 (5) 日跌破這水平後，若短期內無法回穩，將挑戰下調 50% 的水平，即 25881 點。

港股昨日大跌 729 點或 2.6%，堪稱小股災，收報 27243 點，連同創業板成交增至港幣 956 億元。夜期尾盤倒升 14 點，ADR 中段仍跌 102 點。