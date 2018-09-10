港股IPO下半年加速 中外資投行科技化競逐新經濟股上市

根據彭博統計，投行在港股今年以來的 IPO 的市佔率中，中資投行已佔據 55.4%，直逼 2017 年全年的 62%。市佔率排名前 10 的承銷商中，前 6 家是中資公司。值得關注的是，為追隨新經濟浪潮，中外資投行開始謀求全面科技化。

今年是港股市場 IPO 大年。Wind 資料顯示，截至 9 月 10 日，已經有 146 隻新股掛牌港交所，去年同期為 85 隻新股。但 A 股市場今年以來 IPO 數量為 77 隻，去年同期新股上市則是 322 隻。

據畢馬威預測，2018 年全年香港市場 IPO 的募資總額有望超過港幣 2500 億元，較去年全年募資總額 1290 億元幾乎增長 1 倍。IPO 募資高潮主要出現在下半年，進入 9 月更有加速之勢，已有 6 家公司確定上市日期。

從 2017 年港股 IPO 發行金額前 10 來看，眾安線上、閱文集團、易鑫、雷蛇和藥明生物等都是大陸較為知名、具有互聯網高科技等標籤的新經濟公司。從資料上看，新經濟公司已經繼傳統的金融、地產行業之後，成為在香港上市申報加速的行業。

將於 9 月 20 日上市的美團點評 (3690-HK) 保薦人團隊全部為外資投行，不過多數赴港上市的新經濟公司背後出現中資機構。中信里昂證券成為小米 (1810-HK) 的聯合保薦人之一，招銀國際成為眾安線上 (6060-HK) 的保薦人之一，中金公司成為映客 (3700-HK) 的保薦人之一。

自 2016 年以來，中資券商已全面超越外資投行，在香港市場佔據大半江山。廣發證券此前的一份研究報告顯示，2017 年，中金、中信排名亞洲 (除日本外) 前 10；2013 年至 2017 年，中資券商除了在貨幣債券和投資級債券承銷實力稍弱外，香港 IPO 承銷金額前 10 名，中資機構占了 6 席。

新經濟公司的權重影響投行收成在中金公司身上顯露無遺。2018 年 1 月至 7 月，受益於普通企業 IPO 發行速度放緩、發行額度向新興戰略企業傾斜，中金公司重回承銷金額排行榜第一位。從 2006 年至 2018 年前 7 月，中金公司 IPO 承銷金額的海外業務占比平均約為 44%，是該項指標占比最高的一家券商。

中金公司在新經濟領域的佈局已初見成效，2017 年完成趣店和搜狗的美股 IPO，以及閱文集團 (0772-HK) 和眾安保險 (6060-HK) 的港股 IPO，2018 年參與工業富聯 A 股 IPO，均為市場關注度很高的互聯網公司。

近期，海通國際在香港召開的一場國際級人工智慧主題會議，吸引了眾多投資者關注。據悉，海通國際通過自主研發的電子交易平台，成為首家為全球機構客戶提供綜合電子交易的香港中資金融服務機構。

2017 年底，該公司還成立了全球市場智慧交易委員會，推動旗下各業務部門對人工智慧技術的應用。

