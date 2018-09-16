北京首批8種抗癌藥降價 最高單品降價300餘元

北京首批8種抗癌藥降價到位。按照國務院部署，9月1日和9月30日前分兩批調整14種抗癌藥醫保支付標準和采購價格，第一批9月1日前調價8種，第二批9月30日前調價6種。記者昨日從北京市衛計委了解到，截至9月1日，北京首批8種藥品價格全部調整到位，患者可同步享受降價成果。

8種抗癌藥平均降幅4.5%

第一批涉及調價品種包括澤珂、凱美納、艾坦、飛尼妥、瑞覆美、赫賽汀、特羅凱、泰立沙等8個品種，平均降幅4.5%。下一步，北京將按期落實第二批品種調價工作，同時啟動抗癌藥省級專項采購工作，在降稅基礎上進一步實現終端降價效應。

此外，自去年4月8日北京醫藥分開綜合改革實施以來，在陽光采購機制下，藥品價格持續下降，整體節省藥品費用80多億元，藥品價格平均降幅超過9%。

除北京外，天津、陜西、雲南、河南、海南、江西、甘肅、西藏等多個省份也自9月1日起對8種進口“救命藥”執行了新的價格。

記者梳理各省份調價標準發現，首批8種藥調整後的支付標準較之前有幾元至幾百元不等的降低。其中，440mg/瓶乳腺癌靶向藥“赫賽汀”降價最多，從7600元降至7270.16元，降價約330元，降幅4.3%。第二批6種藥品種，500mg/瓶淋巴瘤靶向藥美羅華，從8289.87元降至7866.26元，每瓶降價423.61元，降幅約5.1%。3.5mg/瓶的骨髓瘤用藥“萬珂”，由6116元降至5639.5元，每瓶降價476.5元，降幅約7.8%。

本輪14種藥品非首次降價

此次調整的14種抗癌藥，並非首次降價。國家醫療保障局有關負責人此前介紹，14種抗癌藥中有12種是2017年國家醫保準入談判降價後納入目錄的，其余2種是2015年國家藥品價格談判藥品。

2017年國家醫保藥品目錄調整時，建立了醫保經辦機構與藥品企業的談判協商機制，將36種高價藥通過談判降價並納入醫保報銷範圍，其中17種是抗癌藥。這些藥品平均降價幅度達44%，最高達70%。

今年5月1日起，我國對進口抗癌藥品實行零關稅，增值稅從16%減為按3%的簡易計稅標準征收。隨後，國家醫保局等部門與藥企協商，根據稅收新政重新確定價格。

“17個藥品中有2個國產藥2014年底前就已采用3%簡易計稅，1個國產藥未選擇簡易計稅，本次調稅對終端價格無影響。其余14個藥品在前期已經談判大幅降價基礎上，價格又進一步降低，降幅在3%-7.8%之間，平均降幅為4.86%。”上述負責人說。

大部分藥品降幅2%至6%

受益於抗癌藥稅收新政降價的藥品，不止這14種。截至目前，已有近20省份、幾百余種抗癌藥價格，在稅收新政出台後應聲下調，部分地區患者已能按新價格購買。

來源：新京報 記者許雯 戴軒

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)