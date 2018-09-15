紐約匯市 - 美元指數上漲0.47% 再攻95點整數大關

據週五 (14 日) 美國商務部公布之 8 月零售銷售月增率為 0.1%，是大幅低於市場預期的 0.4%，並且創下近半年來的最小成長。

美國零售銷售月增率走勢圖 圖片來源：Zerohedge

而雖然美國 8 月零售銷售增速低於預期，似乎通膨物價壓力出現顯著緩解，但聯準會 (Fed) 達拉斯分行主席卡普蘭 (Robert Kaplan) 認為，8 月零售銷售報告只是噪音，通膨估計不會偏離現在的上行軌道，Fed 應當將利率上調至中性利率水平，並且繼續漸進、耐心地升息。

週五 (14 日) 美債殖利率聞聲走強，尤其 2 年期美債殖利率更是刷新逾 10 年高點至 2.782%，而在美債殖利率走高的帶動之下，美元指數週五 (14 日) 也出現反彈，小幅收復此前失地，朝著 95 關口前進。

週五 (14 日) 十年期美債殖利率亦曾短暫上漲至 3% 以上，並且與卡普蘭看法不謀而合的是，本週三 (12 日) Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 也曾表示，未來 1 至 2 年間 Fed 仍應維持升息政策，甚至利率水平還可能超越「自然利率」。

布蘭納德的觀點認為，川普經濟學的上路，大幅刺激了市場需求，使得美國第二季 GDP 創下了四年來最快增速，且失業率接近 1969 年來最低，薪資增速更展現令人振奮的跡象，通膨上行趨勢穩定。

布蘭納德與週五 (14 日) Fed 達拉斯分行主席卡普蘭觀點近乎一致，兩位官員都認為，升息超過中性利率有助於防止經濟過熱。

週五 (14 日) 美元指數也是一路走高，終場美元指數上漲 0.47% 以 94.97 點作收，逼近 95 點的整數關口。

美元指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

截至台灣時間週六 (15 日) 早晨，歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1624 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3066 美元。

澳元兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7150 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3038 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 112.05 日圓。