經濟下行壓力加大 企業家銀行家信心指數回落

9月14日，央行分別發布2018年第三季度企業家、銀行家和城鎮儲戶問卷調查報告，調查結果顯示，三季度，企業家和銀行家宏觀經濟熱度指數均較上季度出現下降，分別下降2.9和6.7個百分點，企業家和銀行家信心指數也較上季度出現不同程度的下降，其中，銀行家宏觀經濟信心指數降幅高達11.7個百分點。

值得註意的是，記者查閱2017年一季度以來上述兩類指數的變化，發現銀行家宏觀經濟熱度指數和信心指數在2018年二季度出現拐點，在此之前，兩類指數均逐季上升，2018年二季度開始出現環比下滑。企業家宏觀經濟熱度指數和信心指數的拐點則稍滯後，今年三季度開始出現環比下滑。

具體來看，中美貿易摩擦的影響正逐步顯現，三季度，出口訂單指數較上季下降2.3個百分點，比去年同期下降1.1個百分點。國內訂單指數為49.6%，比上季下降3.2個百分點，比去年同期下降0.6個百分點。

企業經營景氣指數同樣較上季下降，其中，僅有不足三成的企業家認為本季企業經營狀況“較好”，超七成企業家認為企業經營狀況“一般”和“較差”。

另一方面，從銀行家的反饋看，也能反映出當前實體經濟的下行壓力在加大。貸款總體需求指數較上季度減少1.5個百分點。分企業規模看，大、中型企業貸款需求指數環比下降，僅小微型企業貸款需求指數環比微升。

貸款總體需求指數的下降，也與近3個月新增貸款數據表現一致，均反映出當前實體經濟融資需求不足。8月新增貸款1.28萬億元，不及市場預期，其中，票據融資連續3個月持續大增，業內普遍認為銀行有靠票據融資沖貸款規模的嫌疑，加之企業部門短期貸款負增長、新增中長期貸款規模不高等，均反映出實體經濟融資需求低迷。

一位不願具名的資深銀行業高管對證券時報記者表示，當前國內經濟正處於新舊動能轉換的膠著期，銀行也在煩惱，現在不是銀行惜貸，而是想放貸但實體經濟沒有足夠的融資需求。

“在新舊動能轉換的過程中，傳統行業的企業家知道舊動能不能再擴大投資生產，導致對投資擴張的需求變少；新動能盡管發展速度快，在目前的體量仍難以成為支撐經濟增長的主要動力。反映到銀行放貸上，只能靠票據融資沖規模，但這並不代表銀行惜貸，而是想放貸卻找不到需求。”上述銀行業高管稱。

此外，針對城鎮儲戶的調查中，收入感受、就業感受等指數也出現不同程度下滑。其中，收入信心指數較上季度回落0.8個百分點，延續了自2017年四季度以來的環比下滑趨勢；超八成居民認為就業形勢“一般”和“嚴峻、就業難或看不準”，就業感受指數和就業預期指數均延續此前幾個季度的環比下滑趨勢。被問及未來3個月準備增加支出的項目，按照居民選擇比例由高到低排序為：旅遊、教育、醫療保健、購房等。

证券时报记者 孙璐璐

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